Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Atıf Tokar, disleksinin zihinsel bir yetersizlik olmadığını belirterek, "Ancak çocukların akademik başarılarını doğrudan etkilemesi sebebiyle erken dönemlerde sağlanacak eğitim desteği son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Ufuk Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından "1-7 Kasım Dünya Disleksi Haftası Farkındalık Paneli" düzenlendi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı Tokar, panelde yaptığı konuşmada, Dünya Sağlık Örgütünün disleksiyi bir hastalık olarak tanımlamadığını, disleksili bireylerin normal ve normalüstü zekaya sahip olduklarını belirterek, "Disleksi zihinsel bir yetersizlik değildir. Ancak çocukların akademik başarılarını doğrudan etkilemesi sebebiyle erken dönemlerde sağlanacak eğitim desteği son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Atıf Tokar, cep telefonlarının disleksi tanısı konan çocukların gelişimlerini olumsuz etkilediğini de kaydederek, aileleri bu konuda uyardı.