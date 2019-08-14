Dislektik genç, şef olma hayaline bir adım daha yaklaştı

SEFA ŞAHİN - Bir tür öğrenme bozukluğu olan disleksi ile mücadele eden 19 yaşındaki Yarkın Şarda, doktor annesinin yönlendirmesiyle eğitimini becerileri doğrultusunda sürdürüyor. Üç dil öğrenen ve lisede yiyecek-içecek bölümünde eğitimini aldığı aşçılık alanında ismini dünyaya duyurmak isteyen Şarda, Başkent Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü yüzde 50 burslu kazandı. Yarkın Şarda ve hayata tutunmasını sağlayan annesi doktor Selma Şarda, disleksiyle mücadeleyi ve üniversite sınavına hazırlık sürecini AA muhabirine anlattı. Annesinin evde denediği tedavi yönteminin çok işe yaradığını belirten Şarda, İngilizceyi iyi, Almanca ve Rusçayı orta seviyede bildiğini söyledi. Şarda, Özel TÜRSAB Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yiyecek İçecek Bölümü'nde eğitim aldığını anlatarak, üniversite sınavına hazırlanırken de gastronomi bölümünü okumayı düşündüğünü belirtti. Eğitim şartlarını gözden geçirdiğinde iki yıllık aşçılık bölümünün kendisine daha uygun olduğunu anladığını belirten Şarda, Türkçe sorularına hazırlanırken yaşadığı zorluklar nedeniyle ders aldığı ve kendisine özel bir program uygulayan Türkçe öğretmeniyle başarıya uzandığını kaydetti.

Yarkın bu süreci şöyle anlattı: "Paragraflar uzun olunca ilk başta okumaya üşeniyordum. Başını okuyordum sonunda unutuyordum. Tuhaf bir şey çıkıyordu ortaya ama sonra Yılmaz Hoca geldi, her şeyi düzeltti. En çok sevdiğim mutfak İtalyan mutfağı, makarna ve et yemeğini yapmayı çok seviyorum. Dünyaca ünlü bir şef olma yoluna artık girdim." - "Disleksi, Yarkın ve ben baş başa kalmıştık" Yarkın Şarda'nın annesi Dr. Selma Şarda ise oğluna 11 yaşında disleksi teşhisi konulduğundan beri kendisini öğrenme güçlüğüyle mücadeleye adayan bir tıp doktoru olduğunu belirtti. Oğluna bireysel eğitim programı kapsamında okuma, yazma, okuduğunu anlama ve duyusal disfonksiyon gibi eğitimler verildiğini aktaran Şarda, eğitim ortamını kendisinin kurguladığını ancak başarının artmasında oğlunun çok istekli hareket etmesinin etkili olduğunu vurguladı. Şarda, üniversite sınavına hazırlık döneminde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye'de dislektik çocuklar için çok fazla imkan yok. Çocukların üniversiteye hazırlanırken gittikleri özel öğretim kursları vardı. Oralara baktık ama dislektik bir çocuk için uygun eğitim şartları yoktu. Yine her zamanki gibi disleksi, Yarkın ve ben baş başa kalmıştık." ifadelerini kullandı.