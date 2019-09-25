"Dişler çocukluk çağında korunur"

Dr. Aslı Patır Münevveroğlu, çocuklarda diş sağlığının önemine dikkati çekerek aileleri uyardı. Dr. Patır Münevveroğlu, ailelerin çocuklarının diş sağlığı için düzenli kontrole götürmesi gerektiğini belirterek, "Şeker tüketimini minimuma indirmeli ve gece atıştırmalıklarından kaçındırmalı" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Patır Münevveroğlu, 13 yaşına kadar tüm bebek ve çocukların düzenli aralıklarla dişlerinin kontrol edilmesi gerektiğine karşı aileleri uyardı. Dr. Patır Münevveroğlu, yaptığı açıklamada, çocuklarda diş sağlığı için şeker tüketiminin ve gece atıştırmalıklarının en aza indirilmesi gerektiğin bildirdi.

Dr. Aslı Patır Münevveroğlu; çocukların, yetişkinlere oranla daha fazla ağız ve diş sağlığı problemi yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Birliği ilk diş hekimi muayenesinin ilk diş çıktıktan sonra yani 6 ay ile 1 yaş arasında yapılmasını öneriyor. Çocuklar daha fazla diş sağlığı problemi yaşadığı için düzenli kontrollerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması oldukça önemli. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını sadece dişleri ile alakalı sorun yaşadıklarında değil düzenli aralıklarla diş hekimine kontrole götürmeleri, koruyucu önlemleri almaları, çürükler çok fazla ilerlemeden dolgularını yaptırmaları çocukların hayat kalitesini artırır".