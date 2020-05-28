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Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Tartışmasız herkes inci gibi bembeyaz parlayan dişlere sahip olmak ister. Ancak gün içerisinde tüketilen besinler ve içecekler hayal ettiğimiz beyaz görüntüye gölge düşürür. Gönül rahatlığı ile gülümsemeniz, güzel ve temiz dişlere sahip olmanız, mutfağınızda bulunan bu birkaç malzeme ile çok kolay! İşte lekelerin ve sararmaların önüne geçen mucizevi yöntemler…

Dişleri 3 dakikada bembeyaz bir görünüme kavuşturuyor! Çilek, muz…

Sağlıklı ve beyaz dişlerin, insanları estetik açıdan daha iyi hissettirmede ve öz güveni arttırmada büyük etkisi bulunur. Aynı zamanda sağlıklı bir duruş sağlar. İşte dişçiye gitmeden beyaz dişlere sahip olmanız için ihtiyacınız olan malzemeler…

ÇİLEK

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Hayalinizdeki dişlere kavuşmanız için ilk tavsiyemiz çilek yöntemi olacak. Evet, yanlış duymadınız. Tadıyla ve kokusuyla kendine hayran bırakan çilek, yüzeydeki zorlanmaları yok ederek plak oluşumu önler ve dişleri bembeyaz görüntüsüne ulaştırır. Bununla birlikte zengin lif kaynağı ile birlikte ağzınızın içini temizler, zararlı bakterileri ve mikroorganizmalardan yok eder. Haftada 1-2 kez olgun ve büyük bir çileği çatalın arkası ile ezerek püre haline getirin ve fırça ile dişlerinize uygulayın. Dişlerinizin her zamankinden daha fazla parladığını göreceksiniz.

MUZ KABUĞU

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Vücudumuz için oldukça değerli besinler bulunduran muz, sadece içeriği ile değil kabuğuyla da oldukça etkilidir. Muz kabuğu, potasyum, magnezyum ve manganez ile diş minesini yeniden canlandırır ve dişlerinize parlaklığını geri kazandırır. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra olgun bir muzun kabuğuyla dişlerinizi 3 dakika ovalayın ve macunsuz bir fırça ile dişlerinizi muzdan arındırın. Haftada 3 kez uygulayarak beyaz dişlere kavuşabilirsiniz.

GLİSERİN

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Anti bakteriyel özelliği bulunan gliserin, ağız içi bakterileri öldürür ve daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlar. Gliserini kullanmadan önce dişlerinizi güzelce fırçalayın. Daha sonra birkaç damla gliserini diş fırçanıza damlatarak beyazlatmak istediğiniz bölgelere uygulayın ve ağzınızı çalkalayın. Haftada 2 kere uygulayacağınız bu yöntem ile farkı kısa sürede göreceksiniz. Gliserin dişleri beyazlatmanın dışında diş çürüklerine karşı da etki sağlar.

KARBONAT

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En çok bilinen ve beğenilen doğal diş beyazlatma yöntemleri arasında karbonat da yer alır. Karbonat sayesinde dişlerinizi beyazlatmak için ürünlere veya profesyonel tedavilere çok para harcamanıza gerek kalmayacak! Haftada 2-3 kere ıslak diş fırçasını karbonata batırıp nazikçe dişlerinizi fırçalayın. Bu yöntemi düzenli uyguladığınız zaman rengin açılacağına şahit olacaksınız. Karbonat ile diş beyazlatma yöntemini denemediyseniz bir an önce denemenizi tavsiye ederiz.

ADAÇAYI

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Daha önce dişlerinizi beyazlatmak için birçok yöntem denediniz ve istediğiniz sonucu elde edemediyseniz bir de adaçayını denemelisiniz. Dişlerinizi macun ile fırçalayıp ağzınızı iyice çalkalayın. Daha sonra 1 çay kaşığı adaçayı, 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı tarçını güzel bir şekilde karıştırın. Diş fırçanızı karışıma batırarak 3 dakika boyunca dişlerinize bastırmadan fırçalayıp ağzınızı suyla çalkalayın. 1 haftanın sonunda dişlerinizde meydana gelen beyazlığı fark edeceksiniz.

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