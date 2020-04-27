HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dişleri nasıl temizlerseniz oruç bozulmaz?

Dişleri nasıl temizlerseniz oruç bozulmaz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.04.2020 19:53 | Son Güncelleme

Diş kaybının önüne geçmek ve ağız sağlığını koruyabilmek için diş temizliğine her zaman önem vermeliyiz. Ancak ramazan ayı geldiğinde oruç tutarken ağız bakımını nasıl yapmamız gerektiği konusunda bilgilenme ihtiyacı hissediyoruz. Konu ile alakalı diş doktorlarının ve din konusunda uzman olan kişilerin bilgisine sık sık başvuruyoruz.

Dişleri nasıl temizlerseniz oruç bozulmaz?

Ramazan ayı geldiğinde normal hayat akışı içerisinde yaptığımız pek çok aktiviteden uzak kalabiliriz. Bu ay içerisinde Müslüman alemi belirli saatler dışında yemek yemez ve herhangi bir sıvı tüketmez. Elbette bunun yanı sıra başka yasaklar da yok değil. Fakat oruç tutan kişilerin aklındaki konulardan birisi hep: “Dişlerimizi nasıl temizlersek oruç bozulmaz?” sorusu olmuştur. Bu konuda araştırma yapan ve ülkemizde dini konularla ilgili bilgi veren kurum Diyanet İşleri Başkanlığına konu ile ilgili pek çok soru yönelten kişilere Diyanet, belirli hususlar dahilinde diş temizliği yapmanın orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapar.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine yöneltilen bu soruya “Hayır” yanıtını veriyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken hususların olduğunun da altını çiziyor. Eğer diş fırçalarken macun ya da macunu temizlerken su yanlışlıkla boğaza kaçarsa oruç bozulur. Bu durumda muhakkak orucun kazasının yapılması gerekiyor.

2

RAMAZANDA DİŞLERİMİZİ NE ZAMAN FIRÇALAMALIYIZ?

Diyanet İşleri’ne bu soru yöneltildiğinde oruç vakitleri dışında fırçalanmasının daha uygun olduğu yönünde görüş bildiriliyor. İftardan sonra ve imsak saatinden önce dişler fırçalanırsa orucun bozulması tehlikesinin ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Diş hekimleri, orucun bozulmasından korkuyorsak ve oruç vaktinde dişlerimizi fırçalamak istiyorsak bunu macunsuz bir şekilde de yapabileceğimizi söylüyorlar.

3

FIRÇALADIKTAN SONRA DİŞ İPİ KULLANIMI

Diş fırçasının ara bölgelere girememesi nedeniyle yediğimiz besinlerin bir kısmının dişlerin arasında kaldığı ve zamanla çürüklere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla diş doktorları, dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmamızı söylüyor. Bunun dışında dilimizin de fırçalanması gerektiğine ışık tutuyorlar.

4

RAMAZANDA DİŞ SAĞLIĞI İÇİN BOL SIVI TÜKETMELİYİZ

Ramazan ayında diş fırçalama oranının azaldığına dikkat çeken diş hekimleri, bir aylık süre zarfında diş fırçalanmamasına bağlı olarak diş çürüklerinde artış olabileceğini belirtiyorlar. Bunun yanı sıra sıvı tüketiminin azalmasına bağlı olarak dişlerin en büyük savunma mekanizması olan tükürüklerin üretimin düştüğünü dile getiren uzmanlar, iftarda ve sahurda mutlaka bol sıvı tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

5

YEMEĞİ HIZLI YEMEYİN

İftarda tüm günün verdiği açlık hissi nedeniyle hızlı yemek yendiğini dile getiren uzmanlar, bunun diş sağlığı açısından büyük yanlış olduğunun altını çiziyorlar. Sıcak yemeklerin hızlı bir şekilde tüketilmesi diş etlerine büyük zarar veriyor. Bu da diş eti sorunlarına ve diş kaybına neden oluyor. Sebze ve meyve ağırlıklı menüler, diş sağlığınıza olumlu etki edebilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Ramazanda gözleriniz uykusuzluktan etkilenmesinRamazanda gözleriniz uykusuzluktan etkilenmesin
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diş kaybı Ramazan diş fırçalama

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Son dakika! Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Son notu yürek burktu

Kritik kabine toplantısı

Kritik kabine toplantısı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Salgın yüzünden gelir kaybına uğrayanlara 1177 TL maaş desteği! İşte şartlar...

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu tarih verdi: Aşı Eylül ayında

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu tarih verdi: Aşı Eylül ayında

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan alınan kararları açıkladı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs psikolojisini yenmenin 10 altın şifresi

Korona psikolojisini yenmenin 10 altın şifresi

Koronavirüsten korunmak isterken hastalığınıza yenilmeyin

Koronavirüsten korunmak isterken hastalığınıza yenilmeyin

Ramazanda gözleriniz uykusuzluktan etkilenmesin

Ramazanda gözleriniz uykusuzluktan etkilenmesin

DVT hastaları için Ramazan’da dikkat edilmesi gerekenler

DVT hastaları için Ramazan’da dikkat edilmesi gerekenler

Yeni belirtiler virüsün mutasyona mı uğradığını gösteriyor? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı

Virüsle ilgili yeni belirtilere ilişkin dikkat çeken açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten umutlandıran immün plazma açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.