Dişleri nasıl temizlerseniz oruç bozulmaz?

Ramazan ayı geldiğinde normal hayat akışı içerisinde yaptığımız pek çok aktiviteden uzak kalabiliriz. Bu ay içerisinde Müslüman alemi belirli saatler dışında yemek yemez ve herhangi bir sıvı tüketmez. Elbette bunun yanı sıra başka yasaklar da yok değil. Fakat oruç tutan kişilerin aklındaki konulardan birisi hep: “Dişlerimizi nasıl temizlersek oruç bozulmaz?” sorusu olmuştur. Bu konuda araştırma yapan ve ülkemizde dini konularla ilgili bilgi veren kurum Diyanet İşleri Başkanlığına konu ile ilgili pek çok soru yönelten kişilere Diyanet, belirli hususlar dahilinde diş temizliği yapmanın orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapar.
Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine yöneltilen bu soruya “Hayır” yanıtını veriyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken hususların olduğunun da altını çiziyor. Eğer diş fırçalarken macun ya da macunu temizlerken su yanlışlıkla boğaza kaçarsa oruç bozulur. Bu durumda muhakkak orucun kazasının yapılması gerekiyor.
Diyanet İşleri’ne bu soru yöneltildiğinde oruç vakitleri dışında fırçalanmasının daha uygun olduğu yönünde görüş bildiriliyor. İftardan sonra ve imsak saatinden önce dişler fırçalanırsa orucun bozulması tehlikesinin ortadan kalkacağı belirtiliyor.
Diş hekimleri, orucun bozulmasından korkuyorsak ve oruç vaktinde dişlerimizi fırçalamak istiyorsak bunu macunsuz bir şekilde de yapabileceğimizi söylüyorlar.
Diş fırçasının ara bölgelere girememesi nedeniyle yediğimiz besinlerin bir kısmının dişlerin arasında kaldığı ve zamanla çürüklere yol açtığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla diş doktorları, dişlerimizi fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmamızı söylüyor. Bunun dışında dilimizin de fırçalanması gerektiğine ışık tutuyorlar.
Ramazan ayında diş fırçalama oranının azaldığına dikkat çeken diş hekimleri, bir aylık süre zarfında diş fırçalanmamasına bağlı olarak diş çürüklerinde artış olabileceğini belirtiyorlar. Bunun yanı sıra sıvı tüketiminin azalmasına bağlı olarak dişlerin en büyük savunma mekanizması olan tükürüklerin üretimin düştüğünü dile getiren uzmanlar, iftarda ve sahurda mutlaka bol sıvı tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.
İftarda tüm günün verdiği açlık hissi nedeniyle hızlı yemek yendiğini dile getiren uzmanlar, bunun diş sağlığı açısından büyük yanlış olduğunun altını çiziyorlar. Sıcak yemeklerin hızlı bir şekilde tüketilmesi diş etlerine büyük zarar veriyor. Bu da diş eti sorunlarına ve diş kaybına neden oluyor. Sebze ve meyve ağırlıklı menüler, diş sağlığınıza olumlu etki edebilir.
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