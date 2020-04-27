Dişleri nasıl temizlerseniz oruç bozulmaz?

Ramazan ayı geldiğinde normal hayat akışı içerisinde yaptığımız pek çok aktiviteden uzak kalabiliriz. Bu ay içerisinde Müslüman alemi belirli saatler dışında yemek yemez ve herhangi bir sıvı tüketmez. Elbette bunun yanı sıra başka yasaklar da yok değil. Fakat oruç tutan kişilerin aklındaki konulardan birisi hep: “Dişlerimizi nasıl temizlersek oruç bozulmaz?” sorusu olmuştur. Bu konuda araştırma yapan ve ülkemizde dini konularla ilgili bilgi veren kurum Diyanet İşleri Başkanlığına konu ile ilgili pek çok soru yönelten kişilere Diyanet, belirli hususlar dahilinde diş temizliği yapmanın orucu bozmayacağı yönünde açıklama yapar.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine yöneltilen bu soruya “Hayır” yanıtını veriyor. Yalnız dikkat edilmesi gereken hususların olduğunun da altını çiziyor. Eğer diş fırçalarken macun ya da macunu temizlerken su yanlışlıkla boğaza kaçarsa oruç bozulur. Bu durumda muhakkak orucun kazasının yapılması gerekiyor.

RAMAZANDA DİŞLERİMİZİ NE ZAMAN FIRÇALAMALIYIZ?

Diyanet İşleri’ne bu soru yöneltildiğinde oruç vakitleri dışında fırçalanmasının daha uygun olduğu yönünde görüş bildiriliyor. İftardan sonra ve imsak saatinden önce dişler fırçalanırsa orucun bozulması tehlikesinin ortadan kalkacağı belirtiliyor.