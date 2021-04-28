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Dişleri nedeniyle gülmeyi unutan kadın şaşkına çevirdi: Dişlerimi gören doktorlar şoka girdi

28.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evlilik hayali kuran ancak dişlerinin kötü görünümü nedeniyle bu isteğine kavuşamayan gelin adayı bir televizyon programı sayesinde bambaşka birine dönüştü. Sarı, çarpık ve iğrenç olarak tanımladığı dişlerinden kurtulan genç kadın ''Artık evlenebilirim'' diyor.

Dişleri nedeniyle gülmeyi unutan kadın şaşkına çevirdi: Dişlerimi gören doktorlar şoka girdi

İngiltere'de yayınlanan televizyon programı The Body Fixers sık sık ilginç dönüşümlere yer vererek dikkat çekiyor.

29 yaşındaki gelin adayı da bu dönüşüm içinde yer alan kişilerden biri olarak gündeme geldi. Yıllar boyu dişleri yüzünden gülmediğini söyleyen Hannah, artık ağız dolusu güldüğü ve konuştuğunu söylüyor.

''Dişlerim korkunç ve iğrençti. Artık utanmak istemiyorum'' diyen genç kadın, düğün fotoğraflarında gülümseyebileceği için çok mutlu.

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''AĞZIMI AÇTIĞIMDA ŞOKA GİRDİLER''

Sarı ve çarpık görünümlü dişleri için operasyon geçiren Hannah şöyle konuşuyor: Aile ilişkilerimi, aşk hayatımı, sosyalleşmeyi etkileyen yıllardır sakladığım bir şey var. Dişlerim benim en büyük engelimdi. Gülemiyor, konuşamıyordum. Bu program benim için bir dönüm noktası oldu. Bana sorunun ne olduğunu sorduklarında ağzımı açtığımda şoka girdiklerini söyleyebilirim. Bu zamana kadar denemediğim şey kalmadı. En pahalı diş ürünlerinden en doğal olan şeylere kadar kullandım. Ancak hayatımın en mutlu gününde artık bu iğrenç dişlerle olmak istemedim.

''DİŞLERİMDE TEK BİR DOLGU BİLE YOK''

Hannah'ın diş sorunu küçüklüğüne dayanıyor. Süt dişleri düşmeden yerine yetişkin dişleri çıkan ve ağzının içi çarpık bir görünüme bürünen genç kadın, bu nedenle dişlerinde oluşan plaklardan da kurtulamadığını söylüyor. Bu zamana kadar diş hekimlerinin de kendisine yardımcı olmadığını dile getiren Hannah, ''Dişlerimde tek bir dolgu bile yok bu yüzden doktorlar dişlerime dokunmadılar bile'' diyor.

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Dişleri için bir dizi bakımdan geçirilen Hannah, artık ağız dolusu gülmenin tadını çıkarıyor.

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