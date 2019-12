"DİŞLERİMİZİ ÇEKTİKTEN SONRA FİYAT YÜKSELTTİ" İDDİASI

"SENEDİ SAĞLIK RAPORUNUN ARKASINA SAKLAMIŞ"

Coşgun imzaladığı kağıdın bir senet olduğunu yaklaşık bir buçuk ay sonra eve haciz takip kararı gelince öğrendi. Fadime Coşgun yaşananları şöyle anlattı: "Bundan 10 sene önce dişlerimi yaptırmıştım. Dişlerim tekrar kırıldı, dişçiye gittim. Bana 6 bin TL masraf çıkarttı. 'İmplant olması gerekiyor' dedi. Gittik eşim de gösterdi dişlerini, 'onu da yapayım' dedi. 22 bin lira para istedi. Durumumuzu izah edince 18 bin liraya düştü. Biz de dişlerimizi çektirmeye başladık. Sonra bize 'O gün çalışanım yoktu yanımda, yorgundum, kafam dalgındı yanlış fiyat vermişim. 47 bin lira tutuyor' dedi.' Olur mu öyle şey. Neden bizi mağdur ediyorsun? O zaman dişlerimizi yaptıramazdık. Vazgeçtik' dedik, kalkıp gittik. Daha sonra 'gelin anlaşalım' dedi, eşim gitti 26 bin liraya anlaşmış. Eşime 4, bana da 2 implant yaptı. Yapmadan önce oraya gittiğimde bana 'sağlık için form imzalaman gerekiyor' dedi. Ben de 'doldurayım ama gözlüklerim yok yanımda' dedim. O da, 'ben zaten seni tanıyorum, adresini biliyorum, sen imza at ben doldururum' dedi. Ben de yaptım ama yanında çalışan Ayşe diye bir kadın var, elini koydu oraya ben onu görmedim, göremezdim zaten gözlüğüm yoktu. Senedi sağlık raporunun arkasına saklamış. Orayı kapattı eliyle bana imza atacağım yeri gösterdi. Sonra tekrar oraya gittiğimde bana tekrar imza attırmak istedi. 'İmplantların garantisi ile ilgili' dedi. Ben de imza atamayacağımı söyledim. Bana bağırdı, kapıyı kapattı. Ben 'Şimdi dişimi yaptırmıyorum, imza da atmıyorum, çıkıp gidiyorum' dedim. 'Eşine söylemem buraya at imzanı' diye beni zorladı, agresifleşti. Kızım yanımdaydı ona 'sen at' dedi, o da atmadı. Şimdi eşim de ben de mağdurum. 7 implant ona takacaktı 4 taktı, 2 tane de bana taktı. Dişlerimiz böyle yarım kaldı"