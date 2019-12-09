"DİŞLERİMİZİ ÇEKTİKTEN SONRA FİYAT YÜKSELTTİ" İDDİASI

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de bir diş hekimi ile implant yapması için 18 bin TL'ye anlaşan Ramazan ve Fadime Coşgun çifti, iddiaya göre diş hekimi dişlerini çekmeye başladıktan sonra fiyatı önce 47 bin TL'ye yükseltti. Daha sonra tekrar yapılan pazarlıkta 22 bin TL'ye anlaşan Coşgun çifti, evlerine gelen yaklaşık 75 bin TL haciz takip kararı ile şok oldu. Kendilerine boş senete imza attırıldığını iddia eden çift, polis merkezine giderek, diş hekiminden şikayetçi oldu. "SAĞLIK İZNİ DİYE BOŞ SENET İMZALATTILAR" İDDİASI Küçükçekmece'de mobilya imalatçısı olan Ramazan Coşgun, kendisinin ve eşinin dişlerini yaptırmak için eşinin ısrarı ile diş hekimi D. A. ile anlaştı. İddiaya göre taraflar pazarlıklar sonucunda ikisine implant diş yapması için 18 bin TL'ye anlaştı. Ancak için diş çekimleri başladıktan sonra D. A. implantların fiyatını 47 bin TL'ye çıkardı. Bunun üzerine tekrar pazarlık masasına oturan Coşgun çifti diş hekimi D. A. ile 22 bin TL'ye anlaştı ve bir miktar da ödeme yaptı. İddiaya göre Fadime Coşgun dişlerini çektirmek için gittiğinde kendisine sağlık için gerekli denilerek bir evrak imzalatıldı.

"SENEDİ SAĞLIK RAPORUNUN ARKASINA SAKLAMIŞ" Coşgun imzaladığı kağıdın bir senet olduğunu yaklaşık bir buçuk ay sonra eve haciz takip kararı gelince öğrendi. Fadime Coşgun yaşananları şöyle anlattı: "Bundan 10 sene önce dişlerimi yaptırmıştım. Dişlerim tekrar kırıldı, dişçiye gittim. Bana 6 bin TL masraf çıkarttı. 'İmplant olması gerekiyor' dedi. Gittik eşim de gösterdi dişlerini, 'onu da yapayım' dedi. 22 bin lira para istedi. Durumumuzu izah edince 18 bin liraya düştü. Biz de dişlerimizi çektirmeye başladık. Sonra bize 'O gün çalışanım yoktu yanımda, yorgundum, kafam dalgındı yanlış fiyat vermişim. 47 bin lira tutuyor' dedi.' Olur mu öyle şey. Neden bizi mağdur ediyorsun? O zaman dişlerimizi yaptıramazdık. Vazgeçtik' dedik, kalkıp gittik. Daha sonra 'gelin anlaşalım' dedi, eşim gitti 26 bin liraya anlaşmış. Eşime 4, bana da 2 implant yaptı. Yapmadan önce oraya gittiğimde bana 'sağlık için form imzalaman gerekiyor' dedi. Ben de 'doldurayım ama gözlüklerim yok yanımda' dedim. O da, 'ben zaten seni tanıyorum, adresini biliyorum, sen imza at ben doldururum' dedi. Ben de yaptım ama yanında çalışan Ayşe diye bir kadın var, elini koydu oraya ben onu görmedim, göremezdim zaten gözlüğüm yoktu. Senedi sağlık raporunun arkasına saklamış. Orayı kapattı eliyle bana imza atacağım yeri gösterdi. Sonra tekrar oraya gittiğimde bana tekrar imza attırmak istedi. 'İmplantların garantisi ile ilgili' dedi. Ben de imza atamayacağımı söyledim. Bana bağırdı, kapıyı kapattı. Ben 'Şimdi dişimi yaptırmıyorum, imza da atmıyorum, çıkıp gidiyorum' dedim. 'Eşine söylemem buraya at imzanı' diye beni zorladı, agresifleşti. Kızım yanımdaydı ona 'sen at' dedi, o da atmadı. Şimdi eşim de ben de mağdurum. 7 implant ona takacaktı 4 taktı, 2 tane de bana taktı. Dişlerimiz böyle yarım kaldı"