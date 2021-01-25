Dişlerini beyazlatmak isteyenler dikkat! Ev tipi diş beyazlatma yaptırırken...

Beyazlatma ürünleri peroksit (hidrojen peroksit veya karbamid peroksit) içerir ve bu ürünler dişlerde hem yüzeydeki hem de derin lekeleri giderir ve dişlerin doğal renginden bile daha hafif olmasına neden olabilir.

Diş hekimlerinden veya eczanelerden temin edilebilen diş beyazlatıcılardaki aktif bileşen peroksittir (hidrojen veya karbamid). Hidrojen peroksit asıl ağartma maddesidir, karbamid peroksit ise hidrojen peroksite parçalanır.

Bir diş hekiminden alabileceğiniz beyazlatma ürünleri, dışarıda satın alınanlardan çok daha güçlüdür. Diş hekimleri tarafından kullanılan beyazlatıcılar yüzde 35 ila yüzde 45 oranında peroksit içerebilirken, mağazadan satın alınan beyazlatma ürünleri yalnızca yüzde 7 peroksit içerir.

Dişlerinizi beyazlatmayı seçerseniz, önce bir diş hekimine danışmanız önemliidr. Bir diş hekimi sizin için en iyi beyazlatma seçeneklerini belirleyebilir ve komplikasyonları önlemek için bir tedavi planını denetleyebilir.

EV TİPİ BEYAZLATMA NASIL YAPILIR?

Ev tipi diş beyazlatma işleminden önce hastadan bir ölçü alınır. Buna göre hazırlanan modelde hastaya özel bir plak hazırlanır. Beyazlatma patıyla birlikte bu plak hastaya verilir.