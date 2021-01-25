Dişlerini beyazlatmak isteyenler dikkat! Ev tipi diş beyazlatma yaptırırken...

Beyazlatma ürünleri peroksit (hidrojen peroksit veya karbamid peroksit) içerir ve bu ürünler dişlerde hem yüzeydeki hem de derin lekeleri giderir ve dişlerin doğal renginden bile daha hafif olmasına neden olabilir.
Diş hekimlerinden veya eczanelerden temin edilebilen diş beyazlatıcılardaki aktif bileşen peroksittir (hidrojen veya karbamid). Hidrojen peroksit asıl ağartma maddesidir, karbamid peroksit ise hidrojen peroksite parçalanır.
Bir diş hekiminden alabileceğiniz beyazlatma ürünleri, dışarıda satın alınanlardan çok daha güçlüdür. Diş hekimleri tarafından kullanılan beyazlatıcılar yüzde 35 ila yüzde 45 oranında peroksit içerebilirken, mağazadan satın alınan beyazlatma ürünleri yalnızca yüzde 7 peroksit içerir.
Dişlerinizi beyazlatmayı seçerseniz, önce bir diş hekimine danışmanız önemliidr. Bir diş hekimi sizin için en iyi beyazlatma seçeneklerini belirleyebilir ve komplikasyonları önlemek için bir tedavi planını denetleyebilir.
Ev tipi diş beyazlatma işleminden önce hastadan bir ölçü alınır. Buna göre hazırlanan modelde hastaya özel bir plak hazırlanır. Beyazlatma patıyla birlikte bu plak hastaya verilir.
Kişi, plağın içerisine patı uygular ve evde kendisi ağzına takar. Ev tipi patları çok daha düşük konsantrasyonlu olur ve ağızda daha uzun süre kalması gerekir.
Kontrolsüz bir işlem olmaması adına öncesinde dişlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Her ağız ev tipi beyazlatmaya uygun olmayabilir. Çürükler varsa önce bunların giderilmesi, ardından ev tipi beyazlatma yapılması uygun olacaktır.
Ev tipi beyazlatmada 2 hafta gibi bir süre gerekir. Patın konsantrasyonuna göre her gün belirli sürelerde ağızda tutulması şarttır.
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