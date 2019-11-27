Dişlerini çektirdikten sonra öldü, eski eşi isyan etti: Sahte dişçiydi, bu resmen katillik

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım günü akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay'ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Durmuş Ay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SEYYAR DİŞÇİ İDDİASI Olayın ardından Durmuş Ay'ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Durmuş Ay'ın apseli olan 5 dişinin 'seyyar dişçi' olarak bilinen H.A. tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Serik Cumhuriyet Savcılığı, H.A. hakkında yakalama kararı çıkardı. Polis, 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan H.A.'yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

"AĞRIYORDU ÇEKTİRDİM İŞTE" Durmuş Ay'ın Mitat (15), Ömer (13) ve Efe (11) adlı 3 çocuğunun annesi olan eski eşi Müjgan Korkmaz, eşinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Müjgan Korkmaz, eşinin dişlerini çektirdiği gün çocuklarını yanına getirdiğini söylerken, Durmuş Ay'ın o anda hasta olduğunu fark ettiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu: "Kan tükürüyordu. 'Ne oldu Durmuş' dedim. O da 'Diş çektirdim' diye cevap verdi. Kime çektirdiğini sorduğumda, 'Seyyar bir arkadaşım var. Çalıştığım dükkana geldi, ona çektirdim' dedi. 'Kaç diş çektirdin' dedim. '5 diş çektirdim' deyince 'Durmuş sen ne yaptın? Kötü görünüyorsun, iyi değilsin. Niye böyle bir şey yaptın?' dedim. O da bana 'Ağrıyordu çektirdim işte' dedi. 'Neden çektirdin?' dediğimde de 'Sorma' diyerek cevap verdi. Bu şekilde bir konuşmamız oldu." 'SAĞ BÖLGESİ KOMPLE SİMSİYAH VE KAN OTURMUŞ ŞEKİLDEYDİ' Eski eşinin 15 gün boyunca çok kötü olduğunu, bir şey yemediğini ve ağrı kesici kullandığını bildiğini anlatan Müjgan Korkmaz, "Durumu çok kötüydü. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. H.A. isminde sahte bir dişçiydi. Hatta öldüğü gün akşamı 'Çorba yapıp, içireyim' diye evine gitmiştim. Boğazından hiçbir şey geçmediğini söyledi. Evde de elektrik olmadığı için mum ışığında duruyorlardı. Ben fark edemedim ama hastaneye kaldırıldığında gittim yanına, çocuklarımı götürdüm. Başka hastaneye sevk olursa yanında gidecektim. Sağ bölgesi komple simsiyah ve kan oturmuş şekildeydi. Şişti, çok kötüydü" dedi.

'BU ŞEKİLDE NİYE YAPTINIZ?' Durmuş Ay'ın rahatsızlandığı gün sahte dişçinin de yanında olduğuna değinen Müjgan Korkmaz, "Bunları gördüğümde 'Siz nasıl böyle bir şey yaptınız? 5 tane diş, hem apseli dişi çekmek insanlık değil. Sizin aletleriniz normal diş hekimleri gibi sağlıklı değil. Çünkü enfeksiyon olduğu için bu şekilde niye yaptınız?' diye sorduğumda ise yalanladılar. '2 diş, çektik, biri köktü' diyerek yalanladılar. Ama benim eşimden duyduğum 5 tane diş çektirdiği ve ağzını açamadığı. Devamlı kan tükürüyordu ve durumu kötüydü" diye konuştu. 'ALDIĞI 3 İLAÇ VARDI, ONLAR KAYIP' Eski eşi Durmuş Ay'ın hastaneye kaldırıldığını akrabalarından duyduğunu anlatan Müjgan Korkmaz, şöyle dedi: "Doktor 'solunum cihazına takacağız' dedi. Serum verdiler. Daha kötü olmaya başladı. Bilincini kaybetmişti. Beni ve çocuklarını tanımıyordu. Solunum cihazına götürdüler. Doktor o anda 'Hazırlıklı olun' dedi. 'Sevki yapılabilir' demişti, ben ablasına haber verdim. Akrabalarına durumun ciddi olduğunu söyledim. O kargaşada bu şahıs kaçtı. Aldığı 3 ilaç vardı. Onlar kayıp. Emniyete verecektim. Onları bulamadım. Hastaneye götürmüşlerdi. Yok kaybetmiş. Bulamadık."