Dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye gelen adam büyük hüsran yaşadı! Günlerce çalışamadı

Almanya'da yaşayan 36 yaşındaki iş adamı Adrian Czajkowski, özellikle son yıllarda oldukça popüler olan Hollywood gülümsemesine sahip olmak istiyordu. Dişlerini yaptırmanın Almanya'da pahalıya patlayacağını düşünen Adrian, arkadaşının önerisiyle Türkiye'ye geldi. Yapılan tedavinin ardından aynada gördüğü görüntü Adrian'ın istediği görüntüden çok uzaktı.

AĞRI NEDENİYLE ÜÇ HAFTA ÇALIŞAMADI

Adrian, işlemin bile bir kabus gibi göründüğünü belirterek, "Tedavi sırasında bayıldım" dedi. Uyandığında kabus devam etti, çünkü tüm dişlerinin sivri "köpekbalığı dişlerine" dönüştüğünü fark etti. İşlem tamamlandıktan dişlerinin mükemmel göründüğünü itiraf etti, ancak ağrı nedeniyle üç hafta çalışamadı. "Bütün gün ağrı kesici alıyordum" dedi. İşlerin düzeleceğini ummasına rağmen, diş etleri iltihaplandığı için aslında daha da kötüleşti. Dişleri nedeniyle yurt dışı seyahati yapan Adrian bu kararın yanlış olduğunu açıkladı.

