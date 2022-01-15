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Dişlerinizi bembeyaz yapmak o kadar kolay ki... Sadece 3 şeye ihtiyacınız var

15.01.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığı en çok dikkat edilmesi gereken kişisel bakım rutinlerinden biri olmalı. Hem görünüm hem de sağlık açısından en önemli unsurlardan biri olan diş sağlığı için günde iki kere dişlerinizi fırçalamalı ve diş ipi kullanmalısınız. Bunların haricinde inci gibi beyaz dişler için yapmanız gerekenler ise çok basit.

Dişlerinizi bembeyaz yapmak o kadar kolay ki... Sadece 3 şeye ihtiyacınız var

Sararmış dişler, lekeli, plak ve tartar dolu dişler hem görünüm açısından hem de sağlık açısından büyük sıkıntıların başlangıcının işaretidir. Hayat tarzı, sağlıksız beslenme, diş bakımı rutinin aksatılması gibi durumlar yüzünden dişler sararabilir, ağız kokusu yapabilir ve vücutta başka sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilir. Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle dişlerinizin bembeyaz olmasını sağlayabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçalamazsanız kansere yakalanabilirsiniz!Dişlerinizi fırçalamazsanız kansere yakalanabilirsiniz!

Sağlıklı bir gülüş, diş ağrısından uzak bir hayat için diş fırçalama ve diş ipi kullanma çok önemli. Bunun haricinde hayat kaynağı olan su, ağız sağlığı için büyük bir önem taşıyor.

BAKTERİLERİ UZAK TUTAR

Vücudunuz için doğal bir temizleyici olan su, aynı zamanda ağzınızda da aynı görevi görür ve bakterileri dişlerden uzaklaştırmaya yardımcı olur. Yemek yedikten hemen sonra her zaman en az bir bardak su içilmesini öneren doktor, bu sayede dişlerinizde ortaya çıkabilecek sararmaları ve lekelenmeleri önleyebileceğinizi belirtiyor.

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Bazı yiyecek ve içecekler dişlerinizde lekelenmeye neden olurken su içme alışkanlığı, beyaz ve parlak bir diş yapısına sahip olmayı kolaylaştırıyor.

LEKELERE KARŞI PİPET KULLANIN

Kahve veya çay gibi içeceklerin yoğun tüketimi hızlı bir sararmaya ve küçük kahverengi lekelerin başlangıcına neden olabilir. Bu nedenle bu içeceklerin tüketimini sınırlandırmak, diş sağlığınız ve görünümü için doğru bir karar olacaktır.

Üstelik bu içecekleri içerken pipet kullanmak, dişlerinizi beyaz tutmayı ve lekelerden kurtulmayı sağlayabilir.

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Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar da dişlerinizde kurtulması zor lekelerin en önemli nedenlerinden biri olabilir. Bu nedenle hem sağlığınız hem de estetik görünümünüz için tüm bu alışkanlıklardan vazgeçmeniz oldukça önemlidir.

"EVDE DAHA BEYAZ DİŞLERİN 3 BASİT YÖNTEMİ"

Diş beyazlatmanın en kolay ve doğal yollarından bir diğer ise çilektir. Doktorlar, çileklerin aslında doğal bir diş beyazlatıcı olan "malik asit" adlı bir bileşik içerdiğini, bu sayede doğal beyazlığa ulaşmayı oldukça kolaylaştırdığını belirtiyor.

KARBONAT KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Evde dişlerinizi nasıl beyazlatabileceğiniz ile ilgili bir diğer seçenek ise karbonat kullanımıdır. Fakat bu kullanım için öncelikle bir uzmana danışmanız gerekir. Çünkü doğru olmayan bir kullanım, diş minelerinde tahriş ve hasar ortaya çıkarabilir. Karbonat, doğru kullanımda ağızdaki bakterilerin azalmasına yardımcı olur.

Karbonat ve peroksit içeren diş macunu kullanımı da diş beyazlatmak için doğru bir seçenektir. Yapılan çalışmalar, bu içeriklere sahip olan diş macununun 6 hafta gibi bir sürede %62 daha beyaz dişler sağladığı keşfedildi.

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