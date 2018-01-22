Dişlerinizi düzenli fırçalıyor, ancak hala nefesiniz kokuyorsa...

Kötü nefesin altında bu nedenler yatıyor olabilir!

1 / 11 Bol bol su için Yeterli miktarda alınan su, tükürük akışınızı uyarır ve ağız kokusuna neden olan kurumayı önlemeye yardımcı olur.

2 / 11 Fazla kahve içmeyin Kafein tükürük üretimini yavaşlatabilir ve bu nedenle ağzınızı kurutabilir. Bu da nefes kokusuna neden olacaktır. Öğle ve akşam yemeklerinden sonra bir finca çay içmek daha iyi. Tavsiye: Yeşil çay içmek sarımsak kokusunu da giderecektir.

3 / 11 Protez tenizleme Protezlerin bakımı diş bakımı kadar önemlidir, orijinal dişlerinize yaptığınız bakımı onlar için de uygulayın. Bakteri oluşumundan kurtulmak için her gece protezlerinizi temizleyin.

4 / 11 Her yemekten sonra diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin Ne kadar dişlerinizi fırçalasanız da diş aralarında mutlaka yiyecek parçacıkları kalır. Ve bunlar temizlenmediği zaman ağır bir koku oluşturur hatta enfeksiyona bile yol açabilir. Bu nedenle, diş ipi kullanmak diş fırçalamak kadar önemli.

5 / 11 Diş fırçanızı her 3 ayda bir değiştirin Diş fırçasını düzenli olarak değiştirmek çok önemlidir. Eski diş fırçası, ağzınızı temizlemek yerine daha fazla bakteri bırakabilir. Tavsiye: Gribal enfeksiyon sonrası diş fırçanızı mutlaka değiştirin. Böylece mikropları tekrar vücudunuza almamış olursunuz.

6 / 11 Dilinizi ihmal etmeyin Dişlerinizi fırçalarken mutlaka dilinizi de dil temizleyici ile temizleyin. Yapılan çalışmalar sonucu bu yöntemin kokuyu% 70'e kadar azalttığı ortaya çıktı.

7 / 11 Ağız gargarasını alkolsüz tercih edin Çoğu markanın ağız temizleyicileri %27 alkol içeriyor. Ancak bu ağzınızın kurumasına, bir saat sonra da kötü bir koku oluşmasına neden oalcaktır. Bu yüzden, bir sonraki alışverişinizde alacağınız ağız temizleyicilerin alkol içermemesine dikkat edin. Tavsiye: Klorheksidin içeren bir gargara da dişlerinizin zamanla lekelenmesine yol açabilir.

8 / 11 Şeker tüketmeyin Daha çok yemek sonrası tükettiğimiz naneli şekerler ya da sakızlar, ağızda bulunan bakterilerin daha da artmasına yol açıyor. Sakızı ya da şekeri çıkarttığınız zaman ağzınız daha kötü kokabilir.

9 / 11 Aldığınız ilaçlar Antidepresanlar, ağrı kesiciler ve antihistaminik gibi ilaçlar tükrük akışını baskılayabilir ve kronik ağız kuruluğuna neden olabilirler. Tavsiye: Belirtilen herhangi bir ilacın yan etkileri hakkında doktorunuza danışmayı unutmayınız.

10 / 11 Bademcik taşları Bademcik taşı, bademciklerin üstündeki kript denen yarıklara enfeksiyon, hücre ya da yiyecek artıklarının birikmesiyle oluşur. Bunların oluşmasını önlemek için, doğru hijyeni uyguladığınızdan ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret ettiğinizden emin olun.