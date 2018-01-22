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Dişlerinizi düzenli fırçalıyor, ancak hala nefesiniz kokuyorsa...

Dişlerinizi düzenli fırçalıyor, ancak hala nefesiniz kokuyorsa...

Diş temizliğine çok önem veriyor, dişlerinizi günde iki kez fırçalıyorsunuz ama nefesiniz hala kötü kokuyorsa altında yatan başka nedenler olabilir. Sizin için biraz araştırma yaptık ve diş hijyeninin bir listesini çıkardık ve ne yapmayacağınızı bir araya getirdik. Günlük rutini değiştirmeye hazır olun!

Tülin Zorlu Tülin Zorlu 9 saat önce

Kötü nefesin altında bu nedenler yatıyor olabilir!

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Bol bol su için

Yeterli miktarda alınan su, tükürük akışınızı uyarır ve ağız kokusuna neden olan kurumayı önlemeye yardımcı olur.
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Fazla kahve içmeyin

Kafein tükürük üretimini yavaşlatabilir ve bu nedenle ağzınızı kurutabilir. Bu da nefes kokusuna neden olacaktır. Öğle ve akşam yemeklerinden sonra bir finca çay içmek daha iyi. Tavsiye: Yeşil çay içmek sarımsak kokusunu da giderecektir.
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Protez tenizleme

Protezlerin bakımı diş bakımı kadar önemlidir, orijinal dişlerinize yaptığınız bakımı onlar için de uygulayın. Bakteri oluşumundan kurtulmak için her gece protezlerinizi temizleyin.
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Her yemekten sonra diş ipi kullanmayı alışkanlık haline getirin

Ne kadar dişlerinizi fırçalasanız da diş aralarında mutlaka yiyecek parçacıkları kalır. Ve bunlar temizlenmediği zaman ağır bir koku oluşturur hatta enfeksiyona bile yol açabilir. Bu nedenle, diş ipi kullanmak diş fırçalamak kadar önemli.
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Diş fırçanızı her 3 ayda bir değiştirin

Diş fırçasını düzenli olarak değiştirmek çok önemlidir. Eski diş fırçası, ağzınızı temizlemek yerine daha fazla bakteri bırakabilir. Tavsiye: Gribal enfeksiyon sonrası diş fırçanızı mutlaka değiştirin. Böylece mikropları tekrar vücudunuza almamış olursunuz.
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Dilinizi ihmal etmeyin

Dişlerinizi fırçalarken mutlaka dilinizi de dil temizleyici ile temizleyin. Yapılan çalışmalar sonucu bu yöntemin kokuyu% 70'e kadar azalttığı ortaya çıktı.
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Ağız gargarasını alkolsüz tercih edin

Çoğu markanın ağız temizleyicileri %27 alkol içeriyor. Ancak bu ağzınızın kurumasına, bir saat sonra da kötü bir koku oluşmasına neden oalcaktır. Bu yüzden, bir sonraki alışverişinizde alacağınız ağız temizleyicilerin alkol içermemesine dikkat edin. Tavsiye: Klorheksidin içeren bir gargara da dişlerinizin zamanla lekelenmesine yol açabilir.
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Şeker tüketmeyin

Daha çok yemek sonrası tükettiğimiz naneli şekerler ya da sakızlar, ağızda bulunan bakterilerin daha da artmasına yol açıyor. Sakızı ya da şekeri çıkarttığınız zaman ağzınız daha kötü kokabilir.
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Aldığınız ilaçlar

Antidepresanlar, ağrı kesiciler ve antihistaminik gibi ilaçlar tükrük akışını baskılayabilir ve kronik ağız kuruluğuna neden olabilirler. Tavsiye: Belirtilen herhangi bir ilacın yan etkileri hakkında doktorunuza danışmayı unutmayınız.
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Bademcik taşları

Bademcik taşı, bademciklerin üstündeki kript denen yarıklara enfeksiyon, hücre ya da yiyecek artıklarının birikmesiyle oluşur. Bunların oluşmasını önlemek için, doğru hijyeni uyguladığınızdan ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret ettiğinizden emin olun.
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Obezite

Ağız kokusu için bir diğer risk faktörü obezitedir. Tel Aviv Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, aşırı kilolu olma ve kötü nefes alma arasında direkt bir bağlantı bulan bir çalışma yayınladılar. Kilolu olmak nefesinizi de kötü etkiliyor.
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