Dişlerinizi kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalamalısınız? İşte cevabı

Uyanınca herkesin kendine has sabah rutini vardır. Kimisi tuvalete koşar, kimi bir bardak su içer kimisi ise gözlerini açar açmaz kahve yapar. Ancak bundan sonra ne yapmamız gerektiği, hem uzmanlar hem de yaşam koçları tarafından uzun süredir tartışılıyor. Bazıları dişlerimizi fırçalamamız ve sonra kahvaltı yapmamız gerektiğini savunurken, diğerleri önce kahvaltının, sonra fırçalamanın gerektiğini söylüyor.

İkincisini tercih edenler, dişlerini hemen sonra yiyecekle kirleteceklerse diş fırçalamanın bir anlamı kalmayacağını düşünüyor. Ancak belirli bir diş uzmanı aksini savunuyor.

DİŞLER NE ZAMAN FIRÇALANMALI?

Diş terapisti Anna Peterson, TikTok'a paylaştığı videoda kahvaltıdan önce dişlerin fırçalanması gerektiğini söyledi. Peterson, "Bunun iki nedeni var. Kahvaltı yaptığınızda ağzınız asidik hale gelir, bu yüzden kahvaltıdan sonra dişlerinizi fırçalarken yaptığınız şey asidi dişe fırçalamaktır ve bu diş minesini aşındırır. Ve kahvaltıdan önce fırçalamak dişlerinizi yiyeceğiniz her şeyden korur." dedi.

SABAHLARI İLK İŞİNİZİ DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMAK OLMALI

Uzmanlar, sabahları ilk iş olarak dişlerinizi fırçalamanın, yiyecekleri parçalamanıza yardımcı olan ve ağzınızdaki zararlı bakterileri doğal olarak öldüren tükürük üretimini hızlandırdığını ekledi.

Kahvaltıdan sonra dişlerini fırçalamak isteyenlere yemekten sonra su içmelerini veya şekersiz sakız çiğnemelerini, fırçalamadan önce dişlerini temizlemelerini tavsiye ediyorlar.



