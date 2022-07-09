Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak! Hassas dişleri daha da kötüleştirecek alışkanlıklar

Diş hassasiyeti yüzünden ağrı çekenlerin sayısının hiç de az olmadığını biliyoruz. Hassas dişlerin zarar görmemesi ve acı çekmemek için bazı özel uygulamalar yaptırıyor olabilirsiniz.

Ancak bu uygulamalar hassas dişlerinizi iyileştirmek ve güçlendirmek yerine daha da kötü hale getiriyor olabilir.

Diş koruyan minenin zarar görmesi veya diş çekilmesi durumunda hassasiyet oluşabilir. Bazı durumlarda ilerleyen yaşlarda da hassasiyet yaşanabilir. Diş hassasiyetinin nedeni ne olursa olsun, dikkat edilmesi gerekiyor. Bazen diş hassasiyetine farkında olmadan yaptığınız bazı uygulamalar neden oluyor olabilir!

DİŞ HASSASİYETİNİN NEDENLERİ

Diş minesini aşındırarak diş hassasiyetine neden olabilecek durumlar arasında şunlar bulunur:

Gazlı içecekler, tatlılar, rafine karbonhidratlar gibi asitli yiyecek ve içecekler,

Dişlerinizi günde iki kereden fazla fırçalamak,

Diş gıcırdatma,

Diş beyazlatma tedavileri.



