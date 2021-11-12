Disney'den metaverse atılımı

Metaverse, aslında dijital bir dünyayı temsil ediyor. Bu dijital dünyadaki asıl önemli nokta ise, dilediğimiz her şeyi yapabilecek olmamız. Kısa bir süre önce Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg metaverse ile ilgili kısa bir video paylaşmıştı. Fakat metaverse kavramının Zuckerberg’in paylaştığı videodan çok daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz.

DISNEY METAVERSE İÇİN KOLLARI SIVADI

Metaverse bizler için olduğu gibi köklü firmalar için de büyük bir nimet. Çünkü bu noktadaki satış trendinin bir sonu yok. Bu markalardan birisi de Disney. Marvel da dahil pek çok markayı bünyesinde barındıran Disney şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

Disney’in metaverse üzerinden yapacağı satışlarla devasa bir gelire ulaşması bekleniyor. Malum, Marvel tarafında dev bir konsepte sahipler. Dijital dünyada sadece süper kahraman kostümlerini satacak olsalar dahi hayal edilemeyecek bir gelire ulaşabilirler.

Zaten Disney’de bu yönde önemli çalışmalar yürütüyor. Elbette bu çalışmaların ne zaman somut bir zemine oturtulacağı şimdilik belli değil. Bekleyip göreceğiz.

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