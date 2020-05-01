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Disney Eğlence Parklarını Ne Zaman ve Nasıl Açacak?

01.05.2020 18:35 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Disney parklarında, kısıtlamaların gevşetilmeye başlandığı Fransa, Amerika ve Uzakdoğu'da yeniden faaliyete geçme hazırlıkları başlarken, uzmanlar bu eğlence parklarının pandemi sürecinde 'güvenli' bir şekilde açılmasının zor olduğu görüşünde

Disney Eğlence Parklarını Ne Zaman ve Nasıl Açacak?

Amerika'da bazı eyaletler 'evde kal' talimatlarını gevşetmeye ve ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmaya hazırlanırken medya ve eğlence devi Walt Disney'nin toplam gelirinin üçte birini elde ettiği temalı eğlence parklarını nasıl yeniden açacağı merak konusu.

Uzmanlar, Disney'nin çocuk odaklı eğlence parklarını 'aile' ve 'emniyet' temalarıyla özdeşleşen markasına zarar vermeden açmasının zor olacağı görüşünde.

Disney'nin Uzakdoğu, Amerika ve Fransa'daki temalı eğlence parklarını yeniden faaliyete geçirmesi, tüm dünyanın bir yandan Corona salgınıyla mücadele ederken diğer yandan normale dönmeye çalışmasına ilişkin güçlü bir sinyal niteliği taşıyabilir.

Temalı eğlence parkları tasarımcısı Hettema Group'un kurucusu Phil Hettema, Corona salgınının yol açtığı krizin, sektörün şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en ciddi zorluk olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına göre, parkları nasıl ve ne zaman açmayı planladığına ilişkin henüz açıklama yapmayan Disney, bu konuda yorumda bulunma talebini de geri çevirdi.

Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger, kısa süre önce yaptığı açıklamada, Disney parklarının girişlerinde ziyaretçilerin ateşini ölçmenin yeni bir rutin haline gelebileceğini söylemişti. ‘Roller coaster' olarak adlandırılan hız trenlerine binenlerin sosyal mesafe korunacak biçimde aralarda boş koltuk bırakılarak oturtulması ve uzun sıraları önlemek için ziyaretçilerin akıllı telefon uygulamalarıyla haberdar edilmesinin de Disney'nin planları arasında yer aldığı öğrenildi.

Park çalışanlarına maske takma zorunluluğu getirilmesi de Disney'nin planlarından biri.

Öte yandan, firma Mickey Mouse, Baby Yoda ve diğer tanınmış karakterlerini içeren maskelerin satışına başladı. Elde edilmesi öngörülen 1 milyon dolarlık karın hayır kurumlarına bağışlanacağı bildirildi.

Walt Disney World'un bulunduğu Florida'daysa iş dünyası ve eyalet yöneticileri, yeniden açılma sürecinde tüm parkların kapasite altında ziyaretçi kabul etmesi düşüncesini gündeme getirdi.

Sosyal mesafe kurallarının maliyeti çok yüksek olabilir

Mali hizmetler firması UBS, Nisan ayında Disney'nin notunu düşürmüş ve kar tahminini 2020 mali yılı için 500 milyon, 2021 mali yılı içinse sadece 200 milyon dolar şeklinde açıklamıştı. Disney 2019'daysa 6 milyar 800 milyon dolar kar elde etmişti.

UBS'e göre Disney'nin karlı olması için kapasitesinin yaklaşık yüzde 50 seviyesinde işlemesi gerekiyor.

Yatırımcılar, Corona krizinin Disney üzerindeki etkisini, firmanın Mayıs'ta açıklayacağı rakamlarla daha net görecek. Öte yandan Universal Studios parklarının sahibi telekomünikasyon devi Comcast, parkların ikinci çeyreğin tamamında kapalı kalması durumunda 500 milyon dolar kayba uğrayacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Kimi mali uzman tahminlerine göre Disney parkları Haziran ayında açılabilir. Kimi tahminlere göreyse bu süre Ocak 2021'e sarkabilir. Parkların kurulu olduğu California ve Florida eyaletlerinin valileri, parkların nasıl açılacağına ilişkin bir kılavuz hazılayacak.

Disney ve benzer mekanlar ziyaretçilerini Corona virüsünden korumak gibi daha önce hiç karşılaşmadıkları bir zorlukla mücadele edecek olsa da bazı uzmanlar, bu firmaların kalabalıkları idare etmede usta olduğu görüşünde.

Temalı Eğlence Birliği'ne göre 2018'de Disney parklarını ziyaret edenlerin sayısı 157 milyondan fazlaydı.

Ancak Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Megan Murray, girişlerde ziyaretçilerin ateşini ölçmenin enfekte olan herkesi tespit etmeye yaramayacağını, çoğu aşınınsa yüzde yüz etkili olmadığını vurguluyor.

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