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Disney'in eski CEO'su "Steve Jobs yaşıyor olsaydı" diyerek açıkladı! Dikkat çeken sözler

23.12.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney'in eski CEO'su Bob Iger, Apple ve Disney'in birleşmesine yönelik geçmiş yıllara ait bir öngörüsünü açıkladı. Disney'in eski CEO'suna göre, 2011'de vefat eden Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs yaşasaydı, teknoloji şirketi ile birleşme görüşmeleri gerçekleşecekti.

Disney'in eski CEO'su "Steve Jobs yaşıyor olsaydı" diyerek açıkladı! Dikkat çeken sözler

Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın sadece teknoloji şirketlerinden oluşan bir CV'si yok. Ünlü CEO'nun CV'sinde aynı zamanda Pixar ve sonradan Pixar'ı satın alan Disney gibi isimler de bulunuyor. Yani her ne kadar kendisini iPhone, iPad, iPod veya Mac modelleriyle tanısak da Jobs'ın animasyon ve sinema dünyasında da izleri var. Eski Disney CEO'su Bob Iger'in söyledikleri ise "Jobs yaşasaydı, Apple ve Disney arasında neler olabilirdi?" sorusuna ışık tutuyor.

STEVE JOBS YAŞASAYDI GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİRDİ"

PhoneArena'nın haberine göre, eski Disney CEO'su Bob Iger, geçmiş yıllara ait, ilginç bir öngörüsünü paylaştı. Iger, 2011'de pankreas kanserinden vefat eden Steve Jobs yaşasaydı, Disney ve Apple'ın iki şirketin birleşmesi ile sonuçlanacak görüşmeler başlatmış olabileceğini açıkladı.

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Apple

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BOB IGER KONUŞACAKLARINDAN EMİN

Iger, Jobs hayattayken iki firmayı birleştirme konusunun hiç açılmadığını da itiraf etti. Yine de Disney'in eski CEO'su, Jobs yaşasaydı, sonunda bir birleşme hakkında konuşacaklarından emin olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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