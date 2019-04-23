Disney'in varisi CEO'nun 66 milyon dolarlık maaşını eleştirdi: 'Adalet duygusu zedeleniyor'

Abigail Disney, bu yıl şirketin sendikayla yaptığı sözleşmeyle saatlik ücreti, asgari ücretin iki katına çıkarmasını da yetersiz buldu, "Bu kadar kâr elde ettiğimiz bir dönemde çalışanlara asgari ücrete yakın bir para ödemek, insanların adalet duygusunu zedeler" dedi.

Disney'in kurucularından Roy Disney'nin kızı ve Walt Disney'in yeğeni olan Abigail Disney, Twitter mesajlarında ortalama bir Disney çalışanından 1,424 kat daha fazla kazanan CEO Iger'a ödenen para için "Geçen yıl ikramiyesini aldığında oturup hesap yaptım. Disneyland'de çalışan herkese cebinden çıkarıp yüzde 15 zam yapsa bile elinde 10 milyon dolar kalıyor" dedi.

Iger'in ikramiyesinin geçen yıl sözleşmesinin uzatılması ve Disney'nin 21st Century Fox'un hisselerinin büyük bölümü almasından kaynaklanan primler nedeniyle arttığı belirtiliyor. Iger bu yıl 35 milyon dolar alacak.

Abigail Disney, "bu kadar yüklü bir paranın toplumda yıkıcı bir etki yapacağını" savundu.

Disney, Walt Disney Resort çalışanlarının saatlik ücretini 15 dolara çıkarmıştı.