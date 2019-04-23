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Disney'in varisi CEO'nun 66 milyon dolarlık maaşını eleştirdi: 'Adalet duygusu zedeleniyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

ABD'li film ve dizi yapımcısı Disney'in varisi Abigail Disney, geçen yıl maaş ve ikramiyelerle eline toplam 66 milyon dolar geçen şirket CEO'su Bob Iger'in maaşı için 'çılgınlık' dedi.

Disney'in varisi CEO'nun 66 milyon dolarlık maaşını eleştirdi: 'Adalet duygusu zedeleniyor'

Abigail Disney, bu yıl şirketin sendikayla yaptığı sözleşmeyle saatlik ücreti, asgari ücretin iki katına çıkarmasını da yetersiz buldu, "Bu kadar kâr elde ettiğimiz bir dönemde çalışanlara asgari ücrete yakın bir para ödemek, insanların adalet duygusunu zedeler" dedi.

Disney'in kurucularından Roy Disney'nin kızı ve Walt Disney'in yeğeni olan Abigail Disney, Twitter mesajlarında ortalama bir Disney çalışanından 1,424 kat daha fazla kazanan CEO Iger'a ödenen para için "Geçen yıl ikramiyesini aldığında oturup hesap yaptım. Disneyland'de çalışan herkese cebinden çıkarıp yüzde 15 zam yapsa bile elinde 10 milyon dolar kalıyor" dedi.

Iger'in ikramiyesinin geçen yıl sözleşmesinin uzatılması ve Disney'nin 21st Century Fox'un hisselerinin büyük bölümü almasından kaynaklanan primler nedeniyle arttığı belirtiliyor. Iger bu yıl 35 milyon dolar alacak.

Abigail Disney, "bu kadar yüklü bir paranın toplumda yıkıcı bir etki yapacağını" savundu.

Disney, Walt Disney Resort çalışanlarının saatlik ücretini 15 dolara çıkarmıştı.

Abigail Disney, bunun ABD'de saatlik asgari ücretin (7.25 dolar) iki katından fazla olmasına rağmen "Disney, hiç olmadığı kadar kârlı olduğu bir dönemde çalışanlarına neden asgari ücrete en yakın ücreti ödüyor? Maaş skalasının en üstüyle en altı arasındaki orantısızlık insanların adalet duygusunu zedeliyor" dedi.

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'İSA BİLE 500 KAT FAZLA MAAŞI HAKETMİYOR'

Abigail Disney, geçen yıl şirketin vergi indirimi sağlayan bir yasanın çıkmasından sonra 125 bin çalışanına bin'er dolar ikramiye ödemesi için de şunları söyledi:

"İnsanların maaşını aşağı çekmek için ikramiye ödemeyi herkes sever. Bunun yerine çalışanların maaşları artırılabilirdi. Şirket, ödeme yaptığı insanların en azından onuruna saygı göstermeli. Yaptıkları şey şirketinizin başarılı bir şekilde işletilmesini sağlıyorsa, hayatlarını başarılı bir şekilde devam ettirebilecek bir maaşı da hak ediyorlar demektir. Çünkü başarınıza katkıda bulunuyorlar. Kârlı bir şirketin başarısına katkıda bulunuyorlarsa aç kalmamalılar, arabalarında uyumak zorunda kalmamalılar."

Abigail Disney daha önce de CEO maaşlarını eleştirmiş, "Bir CEO, ortalama ücretin 500, 600, 700 katını alıyor. İsa dahil kimse ortalama bir maaşın 500 katını hak etmiyor" demişti.

Disney şirketi Bob Iger'e yapılan ödemeyi savundu, ücretin büyük oranda performansa göre belirlendiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında Disney'in piyasa değerinin geçen ay 75 milyar dolar arttığı Iger'in 2005'te CEO olduktan sonra Disney'nin hisselerinin 24 dolardan 132 dolara çıktığı belirtildi.

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Disney ceo maaş

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