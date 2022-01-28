HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Disney: Minnie Mouse kırmızı elbisesinin yerine pantalon giyecek

Disney: Minnie Mouse kırmızı elbisesinin yerine pantalon giyecek

28.01.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minnie Mouse, Paris'teki Disneyland eğlence parkının 30. yıldönümünü yeni pantalon takımıyla kutlayacak.

Disney: Minnie Mouse kırmızı elbisesinin yerine pantalon giyecek

Dünyanın en meşhur dişi faresi, deyim yerindeyse imaj değiştirdi.

Minnie Mouse yakında puanlı kırmızı elbisesini çıkararak, şık bir mavi pantalon takım giyecek. Ama başına kurdele takmaktan vazgeçmedi.

Minnie Mouse'un yeni kıyafetini İngiliz modacı Stella McCartney tasarladı.

Disneyland'in Paris şubesinin 30. yıldönümü dolayısıyla yapılan bu değişiklik kalıcı değil. Yine de epey yankı uyandırdı.

Minnie yeni takımını ilk kez bu yılın Mart ayında Disneyland Paris'te giyecek, böylece Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Tarihi ayına yetişecek.

Stella McCartney, "Geleneksel puanlı kıyafetinin bu yeni yorumu, Minnie Mouse'u yeni kuşaklar bir ilerleme sembolü haline getiriyor" dedi.

Walt Disney Stüdyoları, son zamanlarda filmlerinde farklı mekan ve etnik kimliklere yer vermeye çalışıyor.

Yakınlarda çıkması beklenen Pamuk Prenses uyarlamasında başrolü Latin kökenli oyuncu Rachel Zegler canlandırıyor.

Gelgelelim, Minnie Mouse'un pantalon giymesine internette gösterilen tepkiler birbirinden farklı oldu.

Bazıları Minnie Mouse'un yeni kıyafetini beğenirken, geleneksel kırmızı renginden ve elbise giymekten vazgeçmesine üzülenler de vardı.

Muhafazakar Amerikalı yorumcu Candace Owens, kıyafet değişikliğini "Minnie Mouse'u erkeksi gösterme girişimi" diye niteleyerek, Fox News'a verdiği demeçte "bunun ardında toplumumuzun dokusunu bozmaya çalışanlar var" dedi.

Programın sunucusu ise, Minnie Mouse'un takım elbisesini ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın giydiklerine benzetti ve "Bakalım Clinton, Paris'teki değişikliği onaylayacak mı" diye sordu.

Hillary Clinton'ın pantalonlu takımı

Bazı hayranları Minnie Mouse'un daha önce de pantalon giydiğine dikkat çekiyor.

Gerçekten de Minnie, 2019 yılındaki bir çizgi filmde bir yolcu gemisinin kaptanı olarak beyaz denizci pantalonu giymişti.

Minnie Mouse, çizgi roman sevenlerin karşısına ilk kez 100 yıl önce, Mickey Mouse karakterinin sevgilisi olarak çıkmıştı. 1942'de Minnie'nin, Minerva adının kısaltması olduğu açıklandı.

Minerva, Roma mitolojisinde zeka tanrıçası.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Cinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktıCinayette dikkat çeken 65 bin lira detayı! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Novak Djokovic: Tenis yıldızına yapılan Covid testinin zamanlamasına dair kuşkularNovak Djokovic: Tenis yıldızına yapılan Covid testinin zamanlamasına dair kuşkular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Ece Erken tabuta kapanıp ağladı! Sözleri yürek yaktı

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Altın fiyatları için çarpıcı iddia! Uykularınız kaçmasın: Sepet yapan kazanır

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

İstismar mağdurundan şok sözler! "Ölümle tehdit ettiği için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

3 çocuk babası uyurken dehşeti yaşadı! Uyandığında şoke oldu: Oh ne iyi yaptım

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.