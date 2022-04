Disney Plus nasıl izlenir, paralı mı? Disney Plus üyelik ücretleri ne? Disney Türkiye ne zaman yayına başlıyor?

Disney Plus, üyelik şartları ve fiyatları merak ediliyor. Ünlü platform geçtiğimiz günlerde Megastar Tarkan'la el sıkışmıştı. 14 Haziran'da Türkiye eğlence pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus, Türkiye'nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşma yaptı. Engin Akyürek'li lansman projesi "Kaçış"ın resmi duyurusunu yapan platform, Tarkan ile de anlaştı. Tarkan, Disney Plus'ın hem reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak. Vatandaşlar Disney Plus içeriklerini, nasıl izlendiğini araştırmaya koyuldu. İşte Disney Plus'a dair detaylar!

DİSNEY PLUS NASIL İZLENİR?

Disney+ artık birçok ülkede mevcut ancak her ülkenin içeriği farklı. Bu durum, bölgesel olarak yapılan lisans anlaşmalarından kaynaklanır. Bunu en çok yurt dışına seyahat ettiğimde sinir bozucu buluyorum. Çünkü Disney+ normalde evde seyredebileceğim programları izlememi engelliyor.

Disney Plus izlemek için coğrafi engellerini aşmanın en kolay yolu bir VPN kullanmaktır. Bu özelliği kullanarak, internete başka bir konumdan bağlanıyor gibi görünebilirsiniz. Bu nedenle, yurt dışına seyahat ederken (örneğin) evde abone olduğunuz Disney+ içeriğini izleyebilirsiniz.

DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELERDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye'nin megastarı Tarkan'la el sıkıştı. Tarkan Disney Plus'la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak hem de içerik hazırlayacak.