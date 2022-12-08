Disney+ Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Disney+ abonelik ücretleri hakkında sürpriz bir haber geldi. Online içerik platformu Disney+'ın Türkiye üyelik ücretlerine zam geldi. Disney+ zammı sonrası aylık ve yıllık Disney+ paketlerinin yeni fiyatları Disney+'ın yardım merkezinde yer alan "Disney+ fiyatlandırması" başlıklı sayfada verildi.

İŞTE DİSNEY+'IN YENİ ÜYELİK FİYATLARI

Bu sayfaya göre, Disney+'ın yeni fiyatları şöyle:

Disney+'ın aylık fiyatı: 64,99 TL (Eski fiyatı: 34,99)

Disney+'ın yıllık fiyatı: 649,90 TL (Eski fiyatı 349,90)

Aynı sayfada yer alan bilgilere göre, bu fiyatlar 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerli olacak. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacak.

Söz konusu sayfada tam olarak şu ifadeler bulunuyor:

*"Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 64,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten binlerce yapımı izleyin

*Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 649,90 TL karşılığında Disney+’a tüm yıl boyunca erişin.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."





