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  4. Disney'e ilk kadın yönetim kurulu başkanı: Susan Arnold görevi devralmaya hazırlanıyor

Disney'e ilk kadın yönetim kurulu başkanı: Susan Arnold görevi devralmaya hazırlanıyor

03.12.2021 03:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlence dünyasının devlerinden Walt Disney şirketine 98 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın başkanlık edecek.

Disney'e ilk kadın yönetim kurulu başkanı: Susan Arnold görevi devralmaya hazırlanıyor

Eğlence dünyasının devlerinden Walt Disney şirketine 98 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın başkanlık edecek.

14 yıldır şirketin yönetim kurulu üyesi olan Sudan Arnold, görevi bu yılın sonunda Bob Iger'dan devralıyor. 15 yıl Disney'i yöneten ve Pixar, Marvel, Lucasfilm ve 21st Century Fox gibi şirketleri Disney'in bünyesine katan Iger'ın görevden ayrılması, Disney için bir dönemin sonu oldu.

Iger görevi devredeceği Arnold'dan övgüyle bahsederek, "Susan, 2007'de yönetim kuruluna beri şirkete paha biçilmez katkılarda bulundu" dedi.

Susan Arnold da yaptığı açıklamada yönetim kurulu başkanı olarak yeni görevinde Disney hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ve şirket CEO'su Bob Chepak ile yakın çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Arnold, daha önce ABD'nin en büyük şirketlerin bazılarında yönetici düzeyinde görev yaptı. Bunlar arasında küresel yatırım grubu Carlyle, genellikle kişisel bakım ve temizlik ürünleri üreten Procter and Gamble ve hamburger zinciri McDonald's gibi şirketler de bulunuyor.

Arnold'ın atanması büyük şirketlerin CEO ve şirket başkanlığı görevini aynı kişinin yürütmesi eğiliminden uzaklaştığı bir döneme rastlıyor.

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