Disneyland aşı merkezi oluyor!

ABD'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından Kaliforniya eyaletindeki Disneyland, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı merkezi olarak kullanılacak.

Eğlence parkının bulunduğu Orange County yetkileri, salgın nedeniyle ziyaretçilere kapalı olan Disneyland'in Covid-19 aşı alanı olarak kullanılacağını duyurdu.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise mevcut strateji ile aşılamanın yeterince hızlı bir şekilde yapılamayacağını ve bu nedenle aşılama yapılabilmesi için yeni alanlar oluşturduklarını ifade etti.

ABD'de Kaliforniya eyaleti 2,7 milyonu geçen vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alıyor. Eyalette şimdiye kadar virüs nedeniyle 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 23 milyonu geçerken, 388 bin kişi virüs yüzünden öldü.

ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülkede şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapıldı.

