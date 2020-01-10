Display Stream Compression ne işe yarıyor? 

DSC teknolojisine sahip bu yeni monitörler 144 Hz yenileme hızına kadar 4K çözünürlük sunuyor. Nvidia G-SYNC. uyumlu olan monitörler görüntülerde yırtılma sorununu da ortan kaldırıyor. Peki, Display Stream Compression teknolojisi ne işe yarıyor?
Display Stream Compression teknolojisi, ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını görüntü kalitesinde belirgin bir kayıp olmadan tek bir arayüz üzerinden yüksek hızla aktarmak için kullanılıyor.
DSC teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG43UQ ve ROG Strix XG27UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden ve görüntü kalitesini olumsuz etkileyen renk alt örnekleme yöntemi kullanılmadan. 144 Hz yenileme hızında 4K çözünürlükle son derece ayrıntılı ve akıcı görüntüler sunabiliyor.
DSC teknolojisi olmadan bu performansa ancak, video sinyallerini monitöre iki adet DisplayPort bağlantısı ile aktararak ulaşılabiliyor.
Bu da genellikle karmaşık bir sürücü yapılandırması gerektiriyor ve HDR içeriklerin oynatılmasına, oyunlarda da değişken yenileme hızı. özelliğinin kullanılmasına engel oluyor.
ROG SWIFT PG43UQ ÖZELLİKLERİ
Dünyanın DSC teknolojisine sahip ilk 43 inç oyuncu monitörü olan ROG Swift PG43UQ, 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle akıcı 4K görüntüler sunuyor.
Bu model DCI P3 profesyonel renk gamının %90’ını kapsayan HDR teknolojisiyle DisplayHDR 1000 sertifikası için gereken kontrastı sağlıyor.
Swift PG43UQ ayrıca GameFast Giriş teknolojisi ile daha hızlı ve gecikmesiz kontrol imkanı sunarak oyun deneyimini zenginleştiriyor ve oyuncuların rakiplerine karşı avantaj elde etmesini sağlıyor.
Swift PG43UQ geniş paneliyle büyük ekranda etkileyici oyun deneyimi sağlıyor. Bunu yaparken, genellikle sadece daha küçük ekranlarda bulunan yüksek veya değişken yenileme hızı teknolojilerinden de ödün vermiyor. Ekranda ayrıca değişken aydınlatma koşulları altında ayrıntıları daha iyi görmeyi sağlayan yansıma önleyici bir kaplama bulunuyor.
ROG STİX XG27UQ ÖZELLİKLERİ
Dünyanın DSC teknolojisine sahip ilk 27 inç oyuncu monitörü olan ROG Strix XG27UQ, aynı ROG Swift PG43UQ gibi 144 Hz’e kadar yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresiyle akıcı 4K görüntüler sunuyor. NVIDIA G-SYNC Compatible sertifikasına hazır olan ekran olağanüstü kontrast ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı kapsama oranıyla DisplayHDR 400 sertifikasını taşıyor.
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