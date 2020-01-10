Display Stream Compression ne işe yarıyor? 

DSC teknolojisine sahip bu yeni monitörler 144 Hz yenileme hızına kadar 4K çözünürlük sunuyor. Nvidia G-SYNC. uyumlu olan monitörler görüntülerde yırtılma sorununu da ortan kaldırıyor. Peki, Display Stream Compression teknolojisi ne işe yarıyor?

Display Stream Compression teknolojisi, ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını görüntü kalitesinde belirgin bir kayıp olmadan tek bir arayüz üzerinden yüksek hızla aktarmak için kullanılıyor.

DSC teknolojisinden yararlanan ROG Swift PG43UQ ve ROG Strix XG27UQ, tek bir DisplayPort 1.4 bağlantısı üzerinden ve görüntü kalitesini olumsuz etkileyen renk alt örnekleme yöntemi kullanılmadan. 144 Hz yenileme hızında 4K çözünürlükle son derece ayrıntılı ve akıcı görüntüler sunabiliyor.

DSC teknolojisi olmadan bu performansa ancak, video sinyallerini monitöre iki adet DisplayPort bağlantısı ile aktararak ulaşılabiliyor.

Bu da genellikle karmaşık bir sürücü yapılandırması gerektiriyor ve HDR içeriklerin oynatılmasına, oyunlarda da değişken yenileme hızı. özelliğinin kullanılmasına engel oluyor.