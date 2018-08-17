Distilasyon Tesisi'nde defne yağı üretimi için çalışmalar başladı

İSTANBUL (AA) - Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) bünyesindeki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi'nde, defne yağı üretimi için çalışmalarına başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tıbbi, aromatik veya fermantasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyallerden uçucu yağ üreten tesis, lavanta ve biberiye yağından elde ettiği kolonya, oda kokusu ve el sabunu gibi ürünlerin ardından defne yağı için de denemeler yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, üretim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Işıklar, "Lavanta ve biberiyenin ardından şimdi de defne yaprağından yağ elde etmek için denemeler gerçekleştiriyoruz. Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerle, önce üreticilerimizin sonra da bölgemizin kalkınması için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
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