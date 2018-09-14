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"Distopya" sergisi Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Poliplastik tasarımı dünyada ilk kez sanat amaçlı kullanan Emre Lüle'nin hazırladığı "Distopya" seçkisi, 20 Eylül ile 21 Ekim arasında Ankara CerModern Sanat Merkezi'nde sergilenecek

Poliplastik tasarımı dünyada ilk kez sanat amaçlı kullanmasıyla tanınan Emre Lüle'nin hazırladığı "Distopya" seçkisi, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ankara CerModern Sanat Merkezi'ndeki "Hub Sanat Mekan" sergi salonunda açılacak seçki, 10 farklı eserden oluşuyor.

Eserlerinde defolu endüstriyel atıkları tuval olarak kullanan sanatçı Lüle, sosyal medya ikonlarını sanal hurda malzemeler olarak geri dönüşüm süreciyle eserlerinde kullanıyor.

Sergi hakkında bilgi veren Lüle, dünyanın ütopya kavramının vadettiği "hayali ülkeyi" öneren durumdan, iyi olmayan yere, yani "Distopya"ya evrildiğini ve serginin, iletişim ağlarıyla örülmüş bireyin sosyal rolüne eleştiri yönelttiğini söyledi.

Ankara doğumlu Emre Lüle 2006'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren endüstriyel tasarım üzerine yoğunlaşan Lüle, üniversite sonrasında da bu alanda çalışmalarına devam ederek, 2007'de Hamburg'da Mankiewicz şirketinde boya teknikleri eğitimi aldı.

2014'te Fransız Ulusal Güzel Sanatlar Kurumunun düzenlediği "Uluslararası Geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi"nde UNESCO direktörü Yolanda Neff, Lüle'nin çalışmaları için bu tarzda özgün çalışmaları ilk defa gördüğünü ifade etti.

Lüle, en son 2017'de Ankara Genç Sanat Bienal Forumu yan etkinliği olan "Sıfır" sergisi kapsamında, CerModern'de sergilediği anıt-heykel çalışmasıyla sanat eleştirmenlerinin övgüsünü aldı.

"Distopya" seçkisi, 20 Eylül ile 21 Ekim arasında sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
CerModern Distopya Emre Lüle Poliplastik

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