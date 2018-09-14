"Distopya" sergisi Ankara'da

Poliplastik tasarımı dünyada ilk kez sanat amaçlı kullanmasıyla tanınan Emre Lüle'nin hazırladığı "Distopya" seçkisi, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ankara CerModern Sanat Merkezi'ndeki "Hub Sanat Mekan" sergi salonunda açılacak seçki, 10 farklı eserden oluşuyor.

Eserlerinde defolu endüstriyel atıkları tuval olarak kullanan sanatçı Lüle, sosyal medya ikonlarını sanal hurda malzemeler olarak geri dönüşüm süreciyle eserlerinde kullanıyor.

Sergi hakkında bilgi veren Lüle, dünyanın ütopya kavramının vadettiği "hayali ülkeyi" öneren durumdan, iyi olmayan yere, yani "Distopya"ya evrildiğini ve serginin, iletişim ağlarıyla örülmüş bireyin sosyal rolüne eleştiri yönelttiğini söyledi.

Ankara doğumlu Emre Lüle 2006'da Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren endüstriyel tasarım üzerine yoğunlaşan Lüle, üniversite sonrasında da bu alanda çalışmalarına devam ederek, 2007'de Hamburg'da Mankiewicz şirketinde boya teknikleri eğitimi aldı.