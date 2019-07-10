DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek

Yetiştirilen imamlar Almanya'daki DİTİB camilerinde görev yapacak.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bu yıl içinde Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Köln'de bulunan DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili bilgi veren DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile DİTİB Eğitim, Araştırma ve Entegrasyon Birimi Müdürü Şeyda Can, Almanya'da giderek artan din görevlisi gereksinimine yanıt verebilmek için imam eğitimine başlanacağını açıkladılar.

Basın toplantısında konuşan DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu kaydettiler.

Genel Başkan Kazım Türkmen, "Ne kadar çok din görevlisi yetiştirirsek Türkiye'den o kadar az gelecektir" şeklinde konuştu.

DİTİB eleştiriliyor

Almanya'da DİTİB, yoğun şekilde Türk hükümetinin etkisinde olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.