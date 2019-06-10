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DİTİB: Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret kaygı verici

10.06.2019 18:49 | Son Güncelleme

Köln’de aşırı sağcı NSU’nun çivili bomba ile düzenlediği saldırının 15’inci yıldönümünde açıklama yapan DİTİB Genel Sekreteri Atasoy, Almanya’da Müslümanlara ve Yahudilere yönelik nefretin kaygı verici olduğunu söyledi.

DİTİB: Almanya’da Müslümanlara yönelik nefret kaygı verici

Köln merkezli Türk Diyanet İşleri İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Müslüman ve Yahudilere yönelik açık bir şekilde duyulan nefretin kaygı verici olduğunu açıkladı. DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, giderek artan tehditlerin artık kamusal alanda da kendini gösterdiğini söyledi.

Atasoy, hafta sonunda Köln'de yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün Keup Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının 15'inci yıldönümü öncesinde üzerinde gamalı haç bulunan el ilanlarının dağıtılmasını bu tehditlere örnek olarak gösterdi.

Gamalı haçlı el ilanları

29 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Keup Caddesi'nin bulunduğu Mülheim semti sakinlerinin posta kutularına atıldığı belirlenen el ilanlarında Müslümanlara Almanya'yı terk etmeleri çağrısı yapılıyor ve üzerinde gamalı haç bulunan el ilanlarında kısa süre içinde Müslümanlara yönelik saldırıların başlayacağı ifade ediliyordu. Söz konusu el ilanlarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

DİTİB Genel Sekreteri Atasoy, el ilanlarının dağıtılmasının Müslümanlara yönelik nefret kampanyasının bir parçası olduğunu ifade etti. Atasoy, Frankfurt Goethe Üniversitesi kampüsünde de "Müslümanaların yanısıra imam ve hahamların öldürülmesi yönünde çağrıda bulunan" el ilanlarının dağıtıldığını belirtti. Bu eylemin arkasında Neonazilerin oluşturduğu "Almanya Nükleer Silah Birliği" (Atomwaffendivision Deutschland) adlı grubun olduğuna işaret eden Atasoy, bu organizasyonun şimdiye hiçbir tartışmada konu edilmediğine dikkat çekti.

Anma töreni

Aşırı sağcı NSU üyelerinin düzenlediği çivili bomba saldırısının 15'inci yıldönümü dolayısıyla Pazar günü Keup Caddesi'nde bir anma töreni düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı törende yapılan saygı duruşunun ardından barış sembolü sayılan 15 beyaz güvercin uçuruldu. Göçmen kökenlilere ait işyerlerinin yoğunlukta olduğu Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004 yılında çivili bomba ile düzenlenen saldırıda dördü ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Saldırı sonrasında polis, Türk suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olduğu şüphesiyle soruşturma başlatmış ve aşırı sağcılık şüphesiyle soruşturma yürütülmemişti. Saldırıdan yaklaşık yedi yıl sonra, saldırının aşırı sağcı NSU üyeleri tarafından düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

AFP,dpa/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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