HABER

DİTİB Bretten saldırısından Gülen mensuplarını sorumlu tuttu

08.02.2019 22:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Bretten kentinde DİTİB'e bağlı Yeşil Cami Yönetim Kurulu üyesi Savaş Çelik’e yönelik saldırıdan Gülen yapılanması üyelerini sorumlu tuttu.

DİTİB Bretten saldırısından Gülen mensuplarını sorumlu tuttu

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yönetim Kurulu, Baden Württemberg Eyaleti’ndeki Bretten kasabasında bulunan DİTİB Yeşil Cami’nin yönetim kurulu üyesi Savaş Çelik’e düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Çelik’in 6 Şubat 2019 tarihinde 23:00 sularında iki kişinin saldırısına uğradığı belirtildiği açıklamada, ellerinin kelepçelendiği, tehdit edilerek bıçakla yaralandığı ve bir tabancanın kabzasıyla başına vurulmak suretiyle darp edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Kendilerinin Gülen cemaatinden olduğunu söyleyen saldırganlar bazı isimler verip, tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmışlardır" denildi.

DİTİB olayın bütün yönleri ile araştırılarak bir an önce aydınlatılmasını, DİTİB camileri ve yöneticilerinin güvenliği konusunda daha hassas tedbirler alınmasını istedi.

Almanya'da DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların Gülen yapılanması mensupları hakkında Ankara’ya bilgi ilettiği iddiaları gündeme gelmiş, Federal Başsavcılık, DİTİB'e bağlı 19 imam hakkında 2017'de soruşturma başlatmış, ancak daha sonra soruşturma kapatılmıştı. Dönemin DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada casusluk suçlamasını reddederek, "Söz konusu imamların hata yaptığını, bundan dolayı üzüntü duyduklarını" söylemişti.

4 Ocak'ta yeni yönetim kurulunu seçerek Alman kamuoyuna gerilimi düşürme ve yeni bir başlangıç çağrısı yapan DİTİB'in yeni yönetim kurulu başkanı Kazım Türkmen, ana hedeflerinin dini cemaat olarak tanınmak olduğunu ve gelecekte yeniden çocuk ve gençlerin dini eğitimi gibi DİTİB'in ana görevlerine odaklanmak istediklerini söylemişti.

Almanya'da DİTİB'e bağlı yaklaşık 860 cami mevcut. DİTİB'in verilerine göre 200 bine yakın üyesi bulunuyor.

DW / HT, BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı Kira vermekten bıktı, 45 günde ev yaptı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdiRusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
Atilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliyeAtilla Taş'a denetimli serbestlikle tahliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Kredi paketi açıkladı

Kredi paketi açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Trump: Türkiye'ye 'Bıraksanız iyi olur' dedim, bıraktılar

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Prenses, cunta liderine rakip oldu!

Flamengo futbol takımının tesislerinde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!

'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'

'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.