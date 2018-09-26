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DİTİB Camii’nin açılışına Köln Belediye Başkanı da katılmayacak

26.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Merkez Camii’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışına katılmayacağını açıkladı.

DİTİB Camii’nin açılışına Köln Belediye Başkanı da katılmayacak

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, Köln Merkez Camii'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak resmi açılışına katılmayacağını duyurdu. Reker "Açılışa üç gün kala hala program akışı ve Köln Belediyesi'nin burada nasıl bir rolü olacağı tamamen belirsiz” dedi. Köln Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir temsilcinin de açılışta yer almayacağı açıklandı.

Reker prensipte caminin resmi açılışına katılmak istediğini belirtmiş ancak açılış sırasında bir konuşma yapmak istediğini ifade etmişti. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı, programın netlik kazanmamış olması nedeniyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) sorumluluğunun gereğine uygun davranmadığını söyledi. "Gerçekleşecek cami açılışı çerçevesinde belediye temsilcileriyle ilişki kurma biçimi konusunda hayal kırıklığına uğradım” diyen Reker "Mesele ben değilim, Kölnlülerin oluşturduğu en yüksek idare merciine olan saygı” diye konuştu.

Kendisini "Müslüman Kölnlülerin de büyükşehir belediye başkanı” olarak da gördüğünü söyleyen Reker, DİTİB'e her zaman kapılarını açık tuttuğunu ve bunun en son tarihi belediye binasındaki "Dinler Günü” etkinliğinde yaşandığını belirtti.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de açılışa katılmayacağını açıklamıştı.

2009 yılında temelleri atılan Köln Merkez Camii'nde 2017 yazında ibadete başlanmış ancak camiinin resmi açılışı yapılmamıştı.

27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

AFP, KNA / EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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