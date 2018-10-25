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DİTİB derneklerinden Afrika'da iki yeni içme suyu kuyusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

DİTİB'e bağlı cami dernekleri Nijer'de yaşayanların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak için iki bölgede su kuyusu açtı - Elektrik olmayan bölgede güneş panelleriyle çalışan su kuyuları yaklaşık 10 bin insana temiz su sağlayacak

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami dernekleri hayırseverlerin katkılarıyla Batı Afrika ülkesi Nijer'in Madia ve Alareni köylerinde iki su kuyusu açtı.

"Bir Damla Hayat" projesi kapsamında DİTİB'e bağlı Dortmund Merkez Camisi, Lüdenscheid Sultan Ahmet Camisi ve Werdohl Eyüp Sultan Camisi öncülüğünde Afrika'da açılan iki yeni su kuyusu ile o bölgelerde yaşayan binlerce kişi temiz içme suyuna kavuştu.

Diyanet Vakfı Avrupa Koordinatörü Selman Aktaş tarafından açılışı yapılan kuyular bölge halkının yanı sıra devlet okulu ve sağlık kuruluşlarının da su ihtiyacını karşılayacak.

Essen DİTİB Eyalet Bölge Birliği Başkanı Fahrettin Alptekin, Nijer'de açılan su kuyularının yaklaşık 10 bin kişinin temiz içme suyu ihtiyacını karşılayacağını, aynı zamanda bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

Alptekin, "DİTİB olarak misyonumuz gereği, insani yardımlarda dil, din, ırk ve coğrafya farkı gözetmeden nerede bir mağdur, mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa ona yetişip, şefkat ve merhamet eli uzatacağız. Önümüzdeki aylarda bölgemizden 26 derneğimizin ve cemaatimizin katkılarıyla Moritanya'da 20 kuyu açacağız. Tek amacımız insanlığa hizmet etmek ve umut olmaktır." dedi.

Madja ve Alareni köylerinde elektrik olmadığı için kuyular güneş panelleriyle çalışıyor.

Yaklaşık 120 metre derinliğinde açılan, 10-15 ton kapasiteli ve 8 musluklu olarak inşa edilen su kuyuları bölgenin ortalama 20 ila 30 yıl temiz içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca hayvanların su ihtiyacı karşılamak amacıyla su kuyularına yakın mesafede suluklar inşa edildi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) su kuyusu

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