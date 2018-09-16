DİTİB derneklerinden Zimbabve’ye yetimhane ve külliye projesi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı dernekler, Zimbabve’ye 100 kişilik yetimhane ve külliye inşa etmek için çalışmalara başladı.
DİTİB Essen, Münih ve Hannover bölgelerinin dernek yöneticilerinin çalışmaları ve üyelerinin katkılarıyla inşa edilecek "Yetimhane, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler", Diyanet İşleri Başkanlığının “Kardeş Ülke Projesi” kapsamında başkent Harare’ye 100 kilometre mesafede Lions Den (Aslan Evi) bölgesinde inşa edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı adına Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Suat Okuyan, Hannover Dini Danışma Kurulu Başkanı Yusuf Ay ve DİTİB derneklerini temsilen Eyalet Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sami Sipahi, 50 erkek ve 50 kız olmak üzere toplam 100 kişilik yetimhane ve külliye inşaatının çalışmasını koordine etmek amacıyla Zimbabve'nin Lions Den şehrine gitti.
DİTİB tarafından inşa edilecek yetimhane, 10 bin metrekarelik arsa üzerine kurulacak. 3 bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak külliye içerisinde kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı mescit, yatakhane, misafirhane, derslik, revir, konferans salonu, idare ve öğretmen odası, kütüphane, oyun ve sosyal etkinlik salonu, mutfak ve çamaşırhane bulunacak.
Proje hakkında bilgi veren Yusuf Ay, "Zimbabve'nin geleneksel mimarisine uygun külliye ve yetimhane inşa edeceğiz. İnşa edilen mabedde yetim öğrenciler daha rahat bir ortamda hayatlarını sürdürecek ve sağlıklı bir barınma ortamına kavuşacak. Yetim çocuklarımız inşallah böyle güzel bir ortamda hayatlarını idame ettirecek." dedi.
DİTİB ve Diyanet Vakfı olarak yetimhaneler inşa ederek hayırseverlerin iyiliklerini yetimlere ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Ay, "Hayırseverlerin yardımlarıyla yetimlere yuva olacak bir yetimhanenin şimdiden temelini atacak ve akabinde açılışını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Lions Den’de eğitim gören çocuklara ziyaret vesilesiyle kırtasiye malzemesi, oyuncak gibi çeşitli hediyeler verildi.
DİTİB dernekleri daha önce de Tanzanya'nın Darüsselam kentinde 120 kişilik yetimhane inşa ettirip 8 su kuyusu açtırmıştı.
DİTİB derneklerinden Zimbabve’ye yetimhane ve külliye projesi
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