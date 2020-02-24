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DİTİB Genel Sekreteri'nin kaldığı evin önünde silah sıkıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy'un Heilbronn'da kaldığı evin önünde kurusıkı tabancayla ateş edildi.

DİTİB Genel Sekreteri'nin kaldığı evin önünde silah sıkıldı

Polisin ancak ikinci kez arandıktan sonra geldiği ileri sürüldü.DİTİB konuyla ilgili internet sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada kuruluşun Pazar günü Ludwigshafen'daki bir toplantısı sonrasında olayın meydana geldiği belirtildi. Toplantı sonrasında Abdurrahman Atasoy'un Heilbronn'daki ağabeyine gittiği ve aracını park ettikten sonra hemen yakınında 5, 6 el ateş edildiği kaydedildi.

Bunun üzerine Atasoy'un kız kardeşinin derhal polisi arayarak şikayette bulunduğu belirtildi. DİTİB açıklamasında polisin bu şikayeti ciddiye almadığı, iki devriye aracı gönderildiği ancak bu araçların da kimseden bilgi almaksızın geçip gittiği belirtildi.

Sabah saatlerinde Atasoy ailesinin evin girişinde beş adet mermi kovanı bulduğu, polise tekrar telefon edilmesi üzerine Heilbronn polisinin "Bir tek siz değilsiniz, sıranızı bekleyin. Beklemek zorundasınız" yanıtını verdiği belirtildi. Ardından gelen polisin duruma uygun ve dikkatli bir biçimde olay yerini incelemeye aldığı belirtildi.

Heilbronn polis sözcüsü ise gece yaşanan olayın yeterince ciddi bir biçimde ele alınmadığı iddiasını reddetti. Mermi kovanlarının bulunduğunu doğrulayan polis, bunların kurusıkı fişeklere ait olduğunu açıkladı.

DİTİB açıklamasında söz konusu evde Atasoy ailesi dışında yaşayan başka kimsenin olmadığı da belirtildi.

DW / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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