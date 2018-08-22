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DİTİB heyeti Arakan’daki yetimleri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

DİTİB heyeti Arakan’daki yetimleri sevindirdi

BERLİN (AA) – Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) heyeti, Arakan’daki yetimlere yardım yaparak çocukları sevindirdi.

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan DİTİB’den yapılan açıklamaya göre, DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Rheinland-Pfalz Eyalet Birliği Başkanı Yılmaz Yıldız ve eyaletin Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzunhasanoğlu, DİTİB ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında Arakan’a gönüllü olarak giderek 90 öğrencinin kaldığı "Lat-Thamar Yatim School" yetimhanesini ziyaret etti.

TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesinde bastırılan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim'i okul müdürü Muhammed Issa Khairul Bashar’a takdim eden Yıldız, öğrencilere de okul eşyalarının yer aldığı DİTİB hediye çantasını dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, burada içten bir sevgiyi hissettiklerini belirterek, "Bu çocuklarımız insanlığa emanettir. Mazlumların, yetimlerin, yoksulların umudu Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini uzatıyor." dedi.

Yıldız, Kurban Bayramı vesilesiyle de Arakanlı Müslümanlara Almanya’daki kardeşlerinin kurban emanetlerini ulaştıracaklarını kaydetti.

Okul müdürü İssa Khairul Bashar da DİTİB heyetinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, onlara teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya arakan DİTİB yardım

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