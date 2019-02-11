DİTİB imamları Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde çalışamayacak

Açıklamada Türkiye'den maaş alan imamların Türkiye'ye rapor verme zorunluluğunun sakıncalı olduğu belirtildi.Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanı Barbara Havliza Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarını cezaevlerindeki dini hizmet çalışmalarında görevlendirmeme kararının değişmediğini duyurdu. Havliza Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte "imamların maaşlarını Türkiye'den aldıklarını ve Türkiye'ye rapor vermekle yükümlü olduklarını" söyledi. Bakan, imamların cezaevlerinde topladıkları bilgilerin Kürt ve Gülen taraftarı tutuklu ve hükümlülerin tehlikeye maruz kalmalarına yol açabileceğini belirtti.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bakan, DİTİB'in Türk devletinin etkisinden kurtulmayı ve konumunu bütünüyle Almanya sınırları içerisinde belirlemeyi başaramadığını söyledi. Barbara Havliza "Dolayısıyla bu gergin ortamda Türk memurlarının cezaevlerimize girmesini istemiyoruz. Cezaevleri bizim, memurlar bizim, sorumluluk bizim” dedi.

Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı ocak ayı sonlarında, Türkiye'den gönderilen imamlarla tutuklulara dini hizmet çerçevesinde sürdürülen işbirliğine son verileceğini ve bunun öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olup o kurumdan maaş alan din adamları için geçerli olduğunu duyurmuştu. Bakanlık diğer İslam kuruluşlarının bu yasaktan muaf tutulacağını ve eyaletin Şura adındaki derneğinin de çalışmalarını sürdürebileceğini de bildirmişti.

DW, kna/AG, EC

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