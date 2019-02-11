HABER

DİTİB imamları Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde çalışamayacak

11.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Aşağı Saksonya hükümeti, DİTİB imamlarını cezaevlerinde görevlendirmeme kararının değişmediğini duyurdu.

DİTİB imamları Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde çalışamayacak

Açıklamada Türkiye'den maaş alan imamların Türkiye'ye rapor verme zorunluluğunun sakıncalı olduğu belirtildi.Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanı Barbara Havliza Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarını cezaevlerindeki dini hizmet çalışmalarında görevlendirmeme kararının değişmediğini duyurdu. Havliza Hannoversche Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte "imamların maaşlarını Türkiye'den aldıklarını ve Türkiye'ye rapor vermekle yükümlü olduklarını" söyledi. Bakan, imamların cezaevlerinde topladıkları bilgilerin Kürt ve Gülen taraftarı tutuklu ve hükümlülerin tehlikeye maruz kalmalarına yol açabileceğini belirtti.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili bakan, DİTİB'in Türk devletinin etkisinden kurtulmayı ve konumunu bütünüyle Almanya sınırları içerisinde belirlemeyi başaramadığını söyledi. Barbara Havliza "Dolayısıyla bu gergin ortamda Türk memurlarının cezaevlerimize girmesini istemiyoruz. Cezaevleri bizim, memurlar bizim, sorumluluk bizim” dedi.

Aşağı Saksonya Adalet Bakanlığı ocak ayı sonlarında, Türkiye'den gönderilen imamlarla tutuklulara dini hizmet çerçevesinde sürdürülen işbirliğine son verileceğini ve bunun öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli olup o kurumdan maaş alan din adamları için geçerli olduğunu duyurmuştu. Bakanlık diğer İslam kuruluşlarının bu yasaktan muaf tutulacağını ve eyaletin Şura adındaki derneğinin de çalışmalarını sürdürebileceğini de bildirmişti.

DW, kna/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...Camianın en seksisi konuştu! Politikaya girsem...
Öldüğü öne sürülen halk ozanının videosu yayımlandıÖldüğü öne sürülen halk ozanının videosu yayımlandı
Cenaze evinde seks skandalıCenaze evinde seks skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öldüğü öne sürülen halk ozanının videosu yayımlandı

Öldüğü öne sürülen halk ozanının videosu yayımlandı

Cenaze evinde seks skandalı

Cenaze evinde seks skandalı

'Öfkeli Anneler' Rusya'da sokağa döküldü

'Öfkeli Anneler' Rusya'da sokağa döküldü

Hindistan'da domuz gribi salgınından ölenlerin sayısı 105'e yükseldi

Salgında bilanço ağırlaşıyor! 105 ölü

Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Orduyla birlikte kameraların karşısına çıktı! Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.