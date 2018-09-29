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DİTİB Merkez Camisi açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:23 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "İslam barış dinidir, İslam'da terörün yeri yoktur. DEAŞ meaş falan filan bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır" - "Bizim bu barış kavramına, bu barış anlayışımıza her Müslüman'ın o anlayışla hareket etmesi, davranması gerekir" - "Biz bugün sadece bir cami, bir külliye veya bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz aynı zamanda her taşı, her nakışıyla çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz" - "Bu eserle Türk toplumu artık bu şehrin, bu toprakların zaten ayrılmaz bir parçası olduklarını göstermişlerdir"

KÖLN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam barış dinidir, İslam'da terörün yeri yoktur. DEAŞ, meaş, falan, filan, bunların İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır." dedi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi açılışında yaptığı konuşmada, bu caminin öncelikle Kuzey Ren Vestfalya eyaletine ve onun en kalabalık şehri Köln'e ait olduğunu söyledi.

"Bu caminin sahibi müslim veya gayrimüslim barışa, bir arada yaşamaya ve karşılıklı saygının insanlık için paha biçilmez değerine inanan herkestir." diyen Erdoğan, İslam'da caminin toplanılan yer, cemeden, birleşen, birleştirilen anlama geldiğini ifade etti.

Erdoğan, burada ayrımın, ayrımcılığın olmadığını, bütünleşme, birleşme ve hep birden Allah'a yönelme olduğunu kaydetti.

Caminin aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman'ın da gurur abidesi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bugün sadece bir cami, bir külliye veya bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda her taşı, her nakışıyla çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz. İşte burada ve buradan özellikle feyzini, nasibini alan, teröre karışmaz. Buradan nasibini alan, İslam'ın mefhum olarak kökü, malum barıştan geliyor. İslam barış dinidir. İslam'da terörün yeri yoktur. DEAŞ, meaş, falan, filan bunların İslamla yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır. Bizim bu barış kavramına, bu barış anlayışımıza her Müslüman'ın o anlayışla hareket etmesi, davranması gerekir."

- "Almanya'nın benzer projelere ev sahipliği yapmasını bekliyoruz"

Başkan Erdoğan, şimdi bütün çevresiyle külliyenin açılmasıyla Köln ve çevresinde yaşayan Müslüman'ların dini vecibelerini rahatça yerine getirebilecekleri, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri ferah bir mekana kavuştuklarını dile getirdi.

Müslüman'ların burada hem ibadetlerini yapacaklarını hem de konferans salonuyla sempozyumları ve panelleri gerçekleştirme fırsatını bulacaklarını aktaran Erdoğan, "Bu eserle Türk toplumu artık bu şehrin, bu toprakların zaten ayrılmaz bir parçası olduklarını göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde Almanya'nın diğer şehirlerinin de benzer projelere ev sahipliği yapmasını beklediğimizi bu vesileyle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Erdoğan, camilerin minarelerinden okunan ezanlarıyla, müslümanları ibadete, insanlığı ise barışa, feraha ve tevhide çağırdığına işaret etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her cami Allah'ın El-Cami esmasının yer yüzündeki tecellisi, aksi ve tezahürüdür. Cami esmasıyla Rabbimiz kendisine ibadet için gittiğimiz camilerde bizi birleştirir, kalplerimizi yumuşatır. Bu mukaddes mekanlar bizi bir kılar, iri kılar, diri kılar ve kardeş kılar. Rabbimiz 'ancak muhakkak müminler kardeştir' buyuruyor. Kardeşlik sıradan bir kavram değil. Kardeşler olarak birbirimizle çok daha sıcak ve çok daha yakın olmaya mecburuz. Camiler bize 1,7 milyar Müslümanın kardeşliği, 7 milyar insanın yaratıcı katında değerini hatırlatır.

Sevgili Peygamberimiz 'Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanlar da emindir, salimdir. İnsanlara böyle yaklaşacağız, böyle yaklaştığımız zaman da bunun neticesini almak, görmek mümkündür. İşte bu kubbe altında rütbelerin, ister cumhurbaşkanı ol, ister başbakan ol, meclis başkanı ol, ne olursan ol, ister milyarder trilyoner ol, ne olursan ol, bu kubbenin altında bunların hiçbirisi geçmez. Aynı safta omuz omuza durur, Allah'a yöneliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mübarek çatı altında insanların etnik kökenlerinin, renklerinin, dillerinin, Avrupalı ve Afrikalı oluşlarının da hiçbir önemi bulunmadığını vurgulayarak, "Camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin de nişanesidir." dedi.

(Sürecek)

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