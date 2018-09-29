DİTİB Merkez Camisi açılışı

KÖLN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz." dedi. Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi açılışında yaptığı konuşmada, bin yıl boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir millet olarak bugüne kadar hiç kimsenin İslam dinini istismar etmesine sessiz kalmadıklarını belirtti. "DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine nasıl karşı durmuşsak, bu tarz ifadelerle inancımızın lekelenmesine de karşı çıktık." diyen Erdoğan, terör örgütleri arasında asla ayrım yapmadıklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit düşen vatandaşlarımızı, 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz. Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor. O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. Helikopterlerle, F-16'larla, tanklarla, toplarla şehit ettiler. Mesele o değil. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Bunu bir defa iyi anlamak lazım."

- "Hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor" Bu ilkeli tavrın Cerablus ve El Bab bölgesini DEAŞ'tan, Afrin bölgesini de PKK'nın Suriye kolu YPG'den temizlerken bir kez daha gösterildiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Kimi ülkeler gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerini palazlandırmak gibi bir yanlışa düşmedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Tüm muhataplarımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, katiller arasında ayrım yapmadan mücadele etmeye çağırıyoruz. Özellikle 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2193 vatandaşımızı gazi... FETÖ'cülerin bu tavrı sebebiyle Avrupa'da da Amerika'da da hiçbir yerde barınamaması gerekir. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor. İşte Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil, bu nasıl bir anlayıştır. Hangi delili arıyorsun daha? Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı terör ağalarının Suriye ve Irak'ta insanları zorla topraklarından kopartıp, etnik temizlik uygulamakla kalmayıp 14-15 yaşındaki çocukların eline silah verip savaştırdığını anlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bölgemizi kana ve gözyaşına bulayan insan ve demokrasi katillerinin buralarda ellerini kollarını sallayarak gezmesine müsaade edilmemelidir. Biz terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Avrupalı dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun bir mücadele bekliyoruz. Avrupa'daki siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya hedef tahtasına oturtacak beyanlardan sakınmalarını istiyoruz. Artık bu ırkçılık bitmeli diyoruz." - "Hazmedemedim" Almanya'da doğup büyüyen sporcuları hatırlatan Erdoğan, "İşte artık isim vermeden geçemeyeceğim, sonra bana darılır. Almanya da doğup büyümüş bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız... İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim." dedi.

Münih'te Türkiye-Almanya milli maçını Şansölye ile izlediklerini ve Mesut Özil'in o zaman Türk milli takımına gol attığını, bunu da birlikte alkışladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Sporun güzelliği bu zaten. 'Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol atıyorsun?' demedik. Biz böyle buralara geldik ama bu yapılan şık değil. Tabii burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu onlara da teşekkür ediyoruz. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın." diye konuştu. Erdoğan, Köln'ün Almanya'nın kültürel ve etnik çeşitliliği en fazla olan şehri olduğunu ifade ederek Almanya'yı ilk geldiği yer olan Köln ile tanıdığını anlattı. Türk toplumunun da Köln'de ciddi bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Erdoğan, "Farklılıkları çatışma kaynağı yerine zenginlik olarak gören Köln yönetiminin bu yaklaşımını devam ettirmesini özellikle diliyorum." dedi. Özellikle Köln Eyalet Valisi'nin Köln'de yaşayan Türklere olumlu bir yaklaşımı olduğunu belirten Erdoğan, valinin bugün açılışta olmayı arzu ettiğini ancak bir iletişim sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Bizim de buradaki bu iletişim sıkıntısı sebebiyle Belediye Başkanımız da Valimiz de gelip burada hitap etseler çok daha güzel, çok daha şık olurdu." ifadesini kullandı. Erdoğan, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın geleceği de tehdit eden hastalıklar olduğunu dile getirerek toplumsal barışı kemiren, bir arada yaşama kültürünü dinamitleyen bu akımlara karşı hep beraber mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. - "Türk toplumunun başarılarıyla gurur duyuyoruz" Türkiye'nin, Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyon çabalarını daima desteklediğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "57 yıldır Almanya'da yaşayan, burada çalışan, üreten, okuyan ve siyaset yapan, evlatlarını burada yetiştiren insanlarımız geleceklerini de yine bu topraklarda görüyorlar. Bizler de önemli bir kısmı Alman vatandaşlığına geçen bu kardeşlerimizin istikbalini burada görüyoruz. Eğitim, kültür, dil, din gibi kritik konularda kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı siyasette, ekonomide, sanatta, sporda, akademide, hasılı hayatın tüm alanlarında görünür olmaya teşvik ediyoruz. Türk toplumunun başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hayata ideolojilerin at gözlüğünden bakan kimi çevrelerin kimi zaman lince varan eleştirilerini kesinlikle dikkate almıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. FETÖ ve PKK sempatizanı bir avuç kifayetsizin insanımızın huzurunu kaçırmasına, Türk-Alman dostluğunu zedelemesine fırsat vermeyeceğiz."