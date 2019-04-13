DİTİB Paris'te kitap fuarı açtı

PARİS (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Paris Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı.

DİTİB Paris merkezinde iki gün boyunca ziyaret edilebilecek fuarın açılış törenine, Din Hizmetleri Ataşesi Hüseyin Avni Böge, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Tantekin, törende yaptığı konuşmada, bu fuarı organize ettiği için DİTİB’e teşekkür ederek, "Bu fuar, Paris'te eksikliği hissedilen ve önemli bir boşluğu dolduran bir fuardır. Her gün ortaya çıkan gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız meseleler, Türk toplumu için eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

Türk toplumunun gelecek nesillerinin daha eğitimli ve donanımlı olması, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmasının önlerindeki en önemli sınav olduğunu belirten Tantekin, "Bunun için bilgiye ve bilgili olmaya ihtiyacımız var. Bu bilgiyle yaşadığımız toplumda güç ve nüfuz sahibi olmalıyız. Bunun yolu da kitap fuarları, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemekten geçiyor." diye konuştu.