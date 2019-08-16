DİTİB'in gönül elçilerinden Arakanlı yetimlere bayram ziyareti

Gönüllü ekibin sorumlusu ve DİTİB Eyalet Birliği Başkanı Yıldız, TDV'nin "Hediyem Kur'an Olsun" projesi çerçevesinde bastırılan İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim'i yetimhanenin müdürü Muhammed Issa'ya takdim etti.

Yetimhanenin tamir ihtiyaçlarını karşılamak ve yetim öğrencilere verilmek üzere Almanya'dan gönderilen emanetler de yetkililere iletildi.

Geçen yıl da organizasyon kapsamında yetimhaneyi ziyaret ettiklerini anımsatan Yıldız, "Bu yıl da kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım, ziyaret ederek hatırlarını soralım dedik. Hem kendilerini ziyaret ettik hem de hayırseverlerimizin bizlere emanet ettiği kurban hisselerini kendilerine ulaştırdık." dedi.

Yıldız, öğrencilere okul eşyaları içeren çanta hediye ettiklerini belirterek, "Yetimhanede kalan öğrenciler, her yıl bizleri içten bir sevgi ve hasretle karşılıyor, duygulanmamak elde değil. Bu hissiyatı, duyguları içten hissediyoruz. Bu çocuklarımız insanlığa emanettir. Mazlumların, yetimlerin, yoksulların umudu Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun yardım elini uzatıyor." ifadelerini kullandı.

