DİTİB’ten Almanya’daki saldırıya kınama

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB), Almanya’nın Baden Württemberg eyaletine bağlı Bretten kentinde maskeli iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen Savaş Çelik isimli Türk hakkında açıklama yapıldı.

DİTİB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba günü saat 23.00’da Bretten DİTİB Yeşil Cami Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Savaş Çelik’e karşı menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Bretten DİTİB Camii Başkan Yardımcımız gece vakti iki kişi tarafından kelepçelenmiş, tehdit edilmiş, bıçakla yaralanmış ve bir tabancanın kabzasıyla başına vurularak darp edilmiştir. Kendilerinin Gülen Cemaati’nden olduğunu söyleyen saldırganlar bazı isimler verip tehditler savurarak olay yerinden uzaklaşmışlar. Konu hemen polise intikal ettirilmiş ve gerekli bilgiler verilmiştir.” denildi.

Saldırının daha öncekilerden farklı olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Bu saldırı ile daha önce DİTİB camilerimize karşı yapılan terör saldırıları farklı bir boyut kazanmıştır. DİTİB camiası olarak yetkililerden olayın bütün yönleri ile araştırılarak bir an önce aydınlatılmasını ve DİTİB camileri ve yöneticilerinin güvenliği konusunda daha hassas tedbirler alınmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

