Diva'dan 50 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Demet Akalın'ın davetine gelen Bülent Ersoy, aldığı hediyelerle yine olay oldu.
Demet Akalın da altında kalmadı
1 / 6
Bülent Ersoy, Demet Akalın’ın hem 46’ncı yaşını hem de Okan Kurt’la evliliğinin 6’ncı yıldönümünü kutladığı partiye damga vurdu.
2 / 6
Taksim’deki People adlı mekandaki partide sahneye de çıkan Bülent Ersoy’un ünlü şarkıcıya 50 bin TL değerinde bir saat ve fiyatını sır gibi sakladığı bir bileklik aldığı öğrenildi.
3 / 6
Akalın da Ersoy’un bu jestine jestle karşılık verdi.
4 / 6
Ünlü şarkıcı, haziran ayında doğum günü olan Ersoy’a hediye etmek için tasarım bir yüzük sipariş etti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum