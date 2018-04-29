MAGAZİN

Diva'dan 50 bin TL'lik doğum günü hediyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

6’ncı yıldönümünü kutlamasına Bülent Ersoy damga vurdu...

Demet Akalın'ın davetine gelen Bülent Ersoy, aldığı hediyelerle yine olay oldu.

Demet Akalın da altında kalmadı

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Bülent Ersoy, Demet Akalın’ın hem 46’ncı yaşını hem de Okan Kurt’la evliliğinin 6’ncı yıldönümünü kutladığı partiye damga vurdu.
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Taksim’deki People adlı mekandaki partide sahneye de çıkan Bülent Ersoy’un ünlü şarkıcıya 50 bin TL değerinde bir saat ve fiyatını sır gibi sakladığı bir bileklik aldığı öğrenildi.
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Akalın da Ersoy’un bu jestine jestle karşılık verdi.
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Ünlü şarkıcı, haziran ayında doğum günü olan Ersoy’a hediye etmek için tasarım bir yüzük sipariş etti.
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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Bülent Ersoy

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