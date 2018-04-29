Diva'dan 50 bin TL'lik doğum günü hediyesi

Demet Akalın'ın davetine gelen Bülent Ersoy, aldığı hediyelerle yine olay oldu.

Demet Akalın da altında kalmadı

1 / 6 Bülent Ersoy, Demet Akalın’ın hem 46’ncı yaşını hem de Okan Kurt’la evliliğinin 6’ncı yıldönümünü kutladığı partiye damga vurdu.

2 / 6 Taksim’deki People adlı mekandaki partide sahneye de çıkan Bülent Ersoy’un ünlü şarkıcıya 50 bin TL değerinde bir saat ve fiyatını sır gibi sakladığı bir bileklik aldığı öğrenildi.

3 / 6 Akalın da Ersoy’un bu jestine jestle karşılık verdi.

4 / 6 Ünlü şarkıcı, haziran ayında doğum günü olan Ersoy’a hediye etmek için tasarım bir yüzük sipariş etti.

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