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Divan Otelleri'nden Dünya Saati etkinliğine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Divan Otelleri, WWF'nin karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla başlattığı Dünya Saati etkinliğine dün 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını söndürerek destek verdi

İSTANBUL (AA) - Divan Otelleri, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla başlattığı Dünya Saati etkinliğine destek verdi.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Saati etkinliği kapsamında dün 20.30-21.30 saatleri arasında otellerin dış aydınlatmaları kapatıldı.

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri gerçekleştirilen ve 135 ülkeden 2 milyar insanın katılımıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati, Türkiye'de WWF-Türkiye tarafından yürütülüyor.

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Divan Otelleri Dünya Saati

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