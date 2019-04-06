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Divan’dan 23 Nisan’da çocuklara özel paketler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:39 | Son Güncelleme

Divan İstanbul, Divan İstanbul City ve Divan İstanbul Asia Otelleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel konaklama paketleriyle misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor

İSTANBUL (AA) - Divan İstanbul, Divan İstanbul City ve Divan İstanbul Asia Otelleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel konaklama paketleriyle misafirlerine keyifli bir tatil vadediyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan İstanbul City, 23 Nisan tatili için ailelere eşsiz fırsatlar sunuyor. Divan İstanbul City, konaklamada yüzde 15 indirim imkanı sağlarken, aileleriyle birlikte tatilin keyfini çıkaran çocuklar için hazırlanan özel menüsüyle lezzet dolu bir tatil vadediyor.

Divan İstanbul, 19-23 Nisan'da yapılacak konaklamalarda ve oteli ziyaret eden çocuklara bayram ruhunu yaşatacak. Lezzetli ikramlarla çocuklara şölen tadında bayram vadeden Divan İstanbul, çocuklara sürprizler de hazırladı.

Divan İstanbul Asia, misafirlerini 19-23 Nisan'da şehrin en keyifli yerine davet ediyor. Konaklamada yüzde 15 indirim sunan Divan İstanbul Asia, çocuklu ailelere restoran ve barda yüzde 10 indirim uyguluyor.

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