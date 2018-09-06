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Divanhana ve Suzan Kardeş Türkiye’de ilk kez birlikte sahne alacak

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

  - SEVİLEN yorumcu Suzan Kardeş, dünyaca ünlü Divanhana Grubu ile birlikte 12 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Divanhana ve Suzan Kardeş Türkiye’de ilk kez birlikte sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - SEVİLEN yorumcu Suzan Kardeş, dünyaca ünlü Divanhana Grubu ile birlikte 12 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, geleneksel Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden Bosna-Hersek’li Divanhana Grubu ile birlikte Türkiye’de ilk defa kardeşlik konseri verecek.

‘Kardeş’ ismini verdikleri albüm çalışmasına imza atan Suzan Kardeş ve Divanhana, 12 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’daTrump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.

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