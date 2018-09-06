Divanhana ve Suzan Kardeş Türkiye’de ilk kez birlikte sahne alacak

İSTANBUL, (DHA) - SEVİLEN yorumcu Suzan Kardeş, dünyaca ünlü Divanhana Grubu ile birlikte 12 Eylül’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Balkanların sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, geleneksel Balkan müziğinin önemli temsilcilerinden Bosna-Hersek’li Divanhana Grubu ile birlikte Türkiye’de ilk defa kardeşlik konseri verecek.
‘Kardeş’ ismini verdikleri albüm çalışmasına imza atan Suzan Kardeş ve Divanhana, 12 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’daTrump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahne alacak.
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum