Diversity'den Afrika'daki ailelere kurban yardımı

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği, Afrika'nın 43 farklı ülkesinde 200 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracak.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika bölgesinde gıda, su kuyusu, temel sağlık ihtiyaçları ve sünnet gibi faaliyetlerde bulunan dernek bu yıl geçen yıla göre kurban yardımını yüzde 20 arttırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük, kurban kesilecek bölgelerin haftalar öncesinden belirlendiğini, bölge seçiminde ise önceliği en fakir Afrika ülkelerine verdiklerini belirtti.
"Kurbanlarınız Afrika'da Bayram Olsun" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Büyük, "Afrika'da 18 yıllık tecrübe ile kurban organizasyonlarında bulunan derneğimiz 850 kişilik ekiple hizmet vermektedir. Bu bayram sürecinde de Somali, Kenya, Etiyopya, Çad, Nijer, Mali, Gine ve Madagaskar başta olmak üzere 43 farklı ülkede yaklaşık 200 bin aileye ulaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Bağışta bulunmak isteyenler, derneğin "www.diversitydernegi.org" sitesinden online bağış yapabilecek.
Poposuna şaplak atan garsonu tekme tokat dövdü!
Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu evleniyor
Dünya tetikte! Rusya-ABD gerilimi had safhada
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum