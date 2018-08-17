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Diversity'den Afrika'daki ailelere kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

Diversity'den Afrika'daki ailelere kurban yardımı

İSTANBUL (AA) - Diversity Farklılık Derneği, Afrika'nın 43 farklı ülkesinde 200 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Afrika bölgesinde gıda, su kuyusu, temel sağlık ihtiyaçları ve sünnet gibi faaliyetlerde bulunan dernek bu yıl geçen yıla göre kurban yardımını yüzde 20 arttırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük, kurban kesilecek bölgelerin haftalar öncesinden belirlendiğini, bölge seçiminde ise önceliği en fakir Afrika ülkelerine verdiklerini belirtti.

"Kurbanlarınız Afrika'da Bayram Olsun" sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Büyük, "Afrika'da 18 yıllık tecrübe ile kurban organizasyonlarında bulunan derneğimiz 850 kişilik ekiple hizmet vermektedir. Bu bayram sürecinde de Somali, Kenya, Etiyopya, Çad, Nijer, Mali, Gine ve Madagaskar başta olmak üzere 43 farklı ülkede yaklaşık 200 bin aileye ulaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bağışta bulunmak isteyenler, derneğin "www.diversitydernegi.org" sitesinden online bağış yapabilecek.

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Afrika Diversity Farklılık Derneği kurban bayramı yardım Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Büyük

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