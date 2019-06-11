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Divit'li aramada 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

HATAY'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Divit'li aramada 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Kasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR'da gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe Mahallesi'nde, TIR'ları durdurdu. Özel eğitimli köpek Divit'in de yer aldığı aramalarda, TIR'lara yapılan gizli bölmelerde 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.

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Divit'li aramada 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdiDivit'li aramada 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdiDivit'li aramada 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

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