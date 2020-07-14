Diyabakır ve Antep'te polis baskınları

Diyarbakır'da da gözaltına alınanlar olduğu belirtiliyor.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Musa Aydın ile merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçe başkanları, DBP Gaziantep il başkanı ile iki mahalle muhtarı ve bir avukatın da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kararın ardından sabah saatlerinde 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltı kararı çıkartılan toplam 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü bildirildi.

Evrensel gazetesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'da da gözaltına alınan kişiler var. Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP) Sözcüsü ve Jinnews editörü Ayşe Güney ve HDP belediye meclis üyelerinin bulunduğu belirtiliyor.

DW / SSB, HS

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