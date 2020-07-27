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Diyabet hastaları ağız ve diş sağlığında bunlara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

diyabet ve diş eti hastalıkları arasında bağ bulunduğunu açıklayan İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kayaaltı Yüksek, diyabet hastalarına tavsiyelerde bulunarak dikkat etmeleri gerekenleri anlattı.

Diyabet hastaları ağız ve diş sağlığında bunlara dikkat!

Diyabet, insülin miktarında ya da etkinliğinde bozukluk sebebiyle ortaya çıkan toplumda yaygın görülen kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabet, kişilerin hayat kalitesini değiştiren pek çok sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Diyabet hastalarında uzun dönemde özellikle sinir sistemi, kan damarları, göz, böbrek ve kalp gibi organlarda fonksiyon bozuklukları ve hasarlar görülebilmektedir. Poliüri (sık idrara çıkma), polidipsi (çok su içme) ve polifaji (aşırı yeme) gibi başlıca görülen bulguların yanı sıra ağız kuruluğu, bulanık görme, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, mantar enfeksiyonları, kaşıntı, ciltte kuruluk ve idrar yolu enfeksiyonları gibi klinik bulgular da görülmektedir. Diyabetik hastalarda başlıca ağız içi değişiklikleri ise; ağız kuruluğu, yanan ağız, diş eti hastalıkları, tükürük akışında azalma ve buna bağlı olarak çürük riskinde artış olarak sayılabilir.

DİYABETLİ HASTALARDA NE GİBİ AĞIZ PROBLEMLERİ GÖRÜLÜR?

Dünya çapında yaygınlığı artmakta olan diyabet hastalığı vücudun savunma mekanizması etkilemekte ve hastalıklara karşı yatkınlığı artırmaktadır. Diyabet, diş eti hastalıklarının gelişimini ve şiddetini etkilemektedir. Kontrol altında olmayan diyabet hastalığı ve düzensiz glisemik kontrol diş eti hastalıkları için risk faktörüdür. Diyabette kişinin etkilenen bağışıklık sistemi cevabı sebebiyle diş eti hastalıklarının görülme riskinin artırabilmektedir. Aynı zamanda diş eti hastalıkları sadece ağız içini etkileyen enfeksiyon olmayıp tüm vücut sistemini etkileyebilmektedir. Bu nedenle diyabet ve diş eti hastalıkları arasında birbirlerini çift yönlü etkileyen bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Diyabetik hastalarda tekrarlayan ve çoklu diş eti apseleri, ödemli diş etleri, dişleri çevreleyen destek kemikte hızlı yıkım ve yara iyileşmesinde gecikmeler görülebilmektedir.

DİYABET HASTALARI AĞIZ VE DİŞ BAKIMLARINDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Glisemik kontrolü kötü olan hastalar için hastaların iç hastalıkları/endokrinoloji doktorları ile bilgi alışverişi yapılarak dental tedavi planını oluşturulmaktadır. Gerekli durumlarda hastadan işlem öncesi kan şeker düzeyinin belirlenmesi için glikoz ölçümü istenmektedir. Diyabetik hastaların dental randevuları için genellikle sabah saatleri tercih edilmektedir. Hastalar dental tedavilerine gitmeden önce kahvaltılarını yapmış olmalı ve normal insülin dozlarını ya da oral anti-diyabetik ilaçlarını zamanında almalıdırlar. Diyabet hastaları, florlu diş macunu ile dişlerini düzenli fırçalamalıdırlar. Ara yüz temizliği için diş ipi ve ara fırça gibi ek ürünler kullanmaya dikkat etmelidirler. Ayrıca, diyabet hastalarının düzenli olarak diş eti hastalıkları uzmanı tarafından kontrolleri yapılmalıdır.


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