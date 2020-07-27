Diyabet hastaları ağız ve diş sağlığında bunlara dikkat!

Diyabet, insülin miktarında ya da etkinliğinde bozukluk sebebiyle ortaya çıkan toplumda yaygın görülen kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabet, kişilerin hayat kalitesini değiştiren pek çok sağlık problemlerine sebep olmaktadır. Diyabet hastalarında uzun dönemde özellikle sinir sistemi, kan damarları, göz, böbrek ve kalp gibi organlarda fonksiyon bozuklukları ve hasarlar görülebilmektedir. Poliüri (sık idrara çıkma), polidipsi (çok su içme) ve polifaji (aşırı yeme) gibi başlıca görülen bulguların yanı sıra ağız kuruluğu, bulanık görme, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, mantar enfeksiyonları, kaşıntı, ciltte kuruluk ve idrar yolu enfeksiyonları gibi klinik bulgular da görülmektedir. Diyabetik hastalarda başlıca ağız içi değişiklikleri ise; ağız kuruluğu, yanan ağız, diş eti hastalıkları, tükürük akışında azalma ve buna bağlı olarak çürük riskinde artış olarak sayılabilir.

DİYABETLİ HASTALARDA NE GİBİ AĞIZ PROBLEMLERİ GÖRÜLÜR?

Dünya çapında yaygınlığı artmakta olan diyabet hastalığı vücudun savunma mekanizması etkilemekte ve hastalıklara karşı yatkınlığı artırmaktadır. Diyabet, diş eti hastalıklarının gelişimini ve şiddetini etkilemektedir. Kontrol altında olmayan diyabet hastalığı ve düzensiz glisemik kontrol diş eti hastalıkları için risk faktörüdür. Diyabette kişinin etkilenen bağışıklık sistemi cevabı sebebiyle diş eti hastalıklarının görülme riskinin artırabilmektedir. Aynı zamanda diş eti hastalıkları sadece ağız içini etkileyen enfeksiyon olmayıp tüm vücut sistemini etkileyebilmektedir. Bu nedenle diyabet ve diş eti hastalıkları arasında birbirlerini çift yönlü etkileyen bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Diyabetik hastalarda tekrarlayan ve çoklu diş eti apseleri, ödemli diş etleri, dişleri çevreleyen destek kemikte hızlı yıkım ve yara iyileşmesinde gecikmeler görülebilmektedir.