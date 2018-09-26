HABER

"Diyabet hastaları aşılarını düzenli yaptırmalı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

DİYABET hastalarının influenza, pnömokok ve hepatit B gibi enfeksiyonlar açısından büyük risk oluşturduğunu belirten Dr.

İSTANBUL, (DHA)-DİYABET hastalarının influenza, pnömokok ve hepatit B gibi enfeksiyonlar açısından büyük risk oluşturduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, doğru ve düzenli aşılama ile bu riskin büyük oranda önleneceğini söyledi.

Amerikan Diyabet Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan İmmunizasyon Danışma Kurulu ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği gibi uluslararası ve ulusal otoritelerin tüm diyabetli hastalarda influenza, hepatit B ve pnömokok aşıları yapılmasını önerdiğini hatırlatan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, aşılanma hakkında alınması gereken önlemleri anlattı.

"GRİP AŞISI KASIM AYINDA YAPTIRILMALI"

Erişkin diyabetlilerin aşılamasının hedeflenen rakamın çok altında olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Selda Çelik, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin diyabetlilerde aşılama üzerine açıkladığı bilgileri şöyle sıraladı:

"Mevsimsel grip aşısı yani influenza, 6 aylıktan itibaren, tüm diyabetlilere yılda bir yapılmalıdır. Grip aşısının koruyuculuğu, özellikle yaşlılarda daha kısa (6-8 ay) sürmektedir. Ülkemizde grip mevsiminin aralık-ocak aylarında başlayıp nisan-mayıs aylarına kadar sürmektedir. Aşı uygulamalarının kasım ayında başlatılması mantıklı görünmektedir. Pnömokok enfeksiyonlarından ve pnömokokal pnömoniden korunmak için çocukluk çağında 13 valanlı konjuge aşı (PCV13) yapılmaktadır. 19-64 yaş aralığındaki tüm diyabetlilere 23 valanlı pnömokok polisakkarid aşısı (PPSV23) yapılmalıdır. 65 yaş ve üzerinde olan diyabetlilerde pnömokok aşısının tekrarlanması gerekir. Diyabetli birey 65 yaş ve daha önce 13 valanlı aşı yaptırmamış ise bir doz PCV13 ve bir yıl sonra bir doz da PPSV23 yapılır. Eğer ilk yapılan aşı PPSV23 ise beş yıl sonra bir doz daha PPSV23 yapılması önerilmektedir."

HEPATİT B AŞISI DOZU NASIL OLMALIDIR?

Daha önce aşılanmamış olan, 19-59 yaş aralığındaki diyabetlilere 3 doz hepatit B aşısı (HBV) yapılması gerektiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Çelik, "Daha önce aşılanmamış olan 59 yaşından büyük diyabetlilerde aşının koruyuculuğu daha düşük olmakla birlikte, 3 doz HBV aşısı yapılabilir. Bazı kılavuzlarda 50 yaş ve üzeri diyabetli bireylere 2-6 ay ara ile iki doz recombinant herpes zoster aşısı (RZV) yapılması tavsiye edilmektedir" diye konuştu.

SEYAHAT ÖNCESİ DİKKAT

Diyabetli kişilerin toplumsal koruma ve eradikasyon programlarına dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Çelik, "Endemik bölgelere seyahat edecek diyabetliler, gidecekleri bölgeye özgü aşılarını yaptırmalıdır. Diyabetliler aşılanma konusunda bilgi almak için mutlaka düzenli kontrollerini yaptırdıkları diyabet ekibi ve aile hekimleri ile iletişime geçerek aşılarını yaptırabilirler" uyarısında bulundu.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'Yeni balık yağı ilacı, kalp krizi riskini 'yüzde 25 azaltıyor'
Üst solunum enfeksiyonunda antibiyotik uyarısıÜst solunum enfeksiyonunda antibiyotik uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Akciğer kanseri işareti olabilir

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

Sağlığını ve derslerini etkilemesin! Hastalıklara karşı 8 etkili önlem

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

En büyük kalçalara sahip olmak için bir kez daha ameliyat olacak!

Çakmak gazı bağımlılığı nasıl geçer? Çakmak gazı bağımlılığı tedavisi nasıl olur?

Çakmak gazı bağımlılığı nasıl geçer? Çakmak gazı bağımlılığı tedavisi nasıl olur?

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisi?

Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.