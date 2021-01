Diyabet hastaları beslenmelerinde nelere dikkat etmelidir?

Basit şeker içeren yiyecekleri hayattan çıkarmak gerekir. Beyaz şeker, aslında bilinen beyaz sofra şekeridir. Kekler, kurabiyeler, çikolatalar, tatlılar, limonatalar, meyve suların hepsinin zehir özelliği vardır. Bunların hepsini hayattan çıkarmak gerekir.

Bir diyabetli tabağını dörde bölebilir. Bir tarafında tahıl grubu adı verilen ekmek, pilav, makarna, çorba, patates gibi besinler olabilir. Bir tarafında et grubundan beyaz et, kırmızı et, köfte olabilir. Diğer tarafta yoğurt ve sebze bulundurmak gerekir. Diyabetlinin bu tabakta en çok dikkat etmesi gerektiği şey, ekmek grubu yiyecekleri doğru porsiyonda yemesidir. Ekmek, pilav, makarna ya da çorbanın sadece biri tüketilmelidir. Hem ekmek, hem pilav hem de çorba yenmemelidir.

DİYABET HASTALARI KAÇ ÖĞÜN BESLENMELİDİR?

İnsülin kullanan diyabet (şeker) hastalarının günde en az 6 öğün tüketmesi önemlidir. Ama kişi sadece şeker haplarıyla tedavi oluyorsa, 4 öğün yeterlidir. İnsülin kullanmayan şeker hastaları, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği öğünlerinde yemek yiyebilir. Eğer kişi insülin kullanıyorsa, sabah, kuşluk vakti, öğlen, ikindi, akşam ve gece yatmadan 10 gibi besinleri tüketmelidir.