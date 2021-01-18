Diyabet hastaları beslenmelerinde nelere dikkat etmelidir?

Basit şeker içeren yiyecekleri hayattan çıkarmak gerekir. Beyaz şeker, aslında bilinen beyaz sofra şekeridir. Kekler, kurabiyeler, çikolatalar, tatlılar, limonatalar, meyve suların hepsinin zehir özelliği vardır. Bunların hepsini hayattan çıkarmak gerekir. Bir diyabetli tabağını dörde bölebilir. Bir tarafında tahıl grubu adı verilen ekmek, pilav, makarna, çorba, patates gibi besinler olabilir. Bir tarafında et grubundan beyaz et, kırmızı et, köfte olabilir. Diğer tarafta yoğurt ve sebze bulundurmak gerekir. Diyabetlinin bu tabakta en çok dikkat etmesi gerektiği şey, ekmek grubu yiyecekleri doğru porsiyonda yemesidir. Ekmek, pilav, makarna ya da çorbanın sadece biri tüketilmelidir. Hem ekmek, hem pilav hem de çorba yenmemelidir. DİYABET HASTALARI KAÇ ÖĞÜN BESLENMELİDİR? İnsülin kullanan diyabet (şeker) hastalarının günde en az 6 öğün tüketmesi önemlidir. Ama kişi sadece şeker haplarıyla tedavi oluyorsa, 4 öğün yeterlidir. İnsülin kullanmayan şeker hastaları, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği öğünlerinde yemek yiyebilir. Eğer kişi insülin kullanıyorsa, sabah, kuşluk vakti, öğlen, ikindi, akşam ve gece yatmadan 10 gibi besinleri tüketmelidir.

DİYABET HASTALARI ARA ÖĞÜNLERDE HANGİ BESİNLERİ ALMALIDIR? Ara öğün tüketimi gerçekten çok önemlidir. Ama burada doğru yiyecekleri doğru porsiyonlarda ve miktarda yemek de çok önemlidir. Sabah ve öğle arasındaki öğünde, eğer kişi tip-2 diyabetliyse, çok fazla bir şey yemesine gerek yoktur. Ama kişi tip - 1 diyabetliyse, bir kase yoğurt yanına 5-6 tane badem iyi bir seçenektir. Öğle ve akşam arası uzun bir ara olduğu için, mutlaka bir ara öğüne ihtiyaç vardır. Bunu hem tip - 1 hem de tip - 2 diyabet hastaları mutlaka yapmalıdır. Yağsız beyaz peynirle domatesli bir tost, yanına bir bardak ayran iyi bir seçimdir. Meyve öğününü bu ara öğüne koymak daha doğrudur, ama asla tek başına meyve yenmemesi gerekir. Şeker oranı düşük olan meyveleri seçmek daha doğrudur. Yeşil elma, kivi, erik, çilek, ananas gibi meyveler tüketilebilir." DİYABET HASTALARI İÇİN HANGİ BESİNLER SAKINCASIZDIR? Özellikle sebzeler, yoğurtlar ve etlerin, kan şekerini çok fazla yükseltici etkisi yoktur, bunlar kullanılabilir. Yoğurt, bir diyabetlinin baş tacı etmesi gereken yiyeceklerden biridir. Eğer kişide kansızlık yoksa, her öğünde mutlaka bir kase yoğurt kullanmaya özen göstermek gerekir. Çünkü yoğurt, hem protein, hem karbonhidrat hem de yağ içeren çok dengeli bir yiyecektir.

Et, tavuk, balık, yumurta ve peynir, birlikte tüketilen karbonhidratı ve şekeri de biraz düşürerek, vücut tarafından iyi hale getirilebilir. Sebzeler, su oranı çok yüksek, lif oranı yüksek ve şeker oranı düşük yiyeceklerdir. O nedenle salatalar, her öğünde bir diyabetlinin vazgeçilmezlerinden olması gerekir. DİYABET HASTALARI ŞEKERLİ BESİNLERİ NASIL TÜKETMELİDİR? İçine sofra şekeri girmiş hiçbir yiyeceği bir diyabetlinin kullanmaması gerekir. Çünkü bu yiyecekler direkt olarak pankreası uyarır ve kan şekerini yükseltir. Bu sadece diyabetliler İçin değil, sağlıklı beslenmeyi uygulayan insanlar için de geçerlidir. Ancak bir diyabetli illa ki şeker istiyorsa, burada kendine farklı tarifler yapabilir. Şeker oranı yüksek ve lif oranı yüksek kuru kayısı ve hurma gibi besinler vardır. Bunları haşlayıp, çekirdeklerini çıkardıktan ve kabuklarını soyduktan sonra, blenderda karıştırılabilir. Üzerine çiğ badem, kakao, tarçın koyup kendilerine bir tatlı yapabilirler. Sofra şekerinden uzak durarak, kuru meyveleri yoğurtla ve yulafla karıştırarak, kendinize yeni ve sağlıklı besinler hazırlayabilirsiniz.

DİYABET HASTALARI HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİDİR? Sağlıklı bir şekilde yaşanmak isteniyorsa, 3 temel besin grubunu vücuda almak gerekir. Bu besinler karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır. Tamamen yağsız bir hayat kesinlikle düşünülemez. Mutlaka bir miktar yağ tüketilmesi lazımdır. Fakat günlük yaşamda, yağ oranının çok düşük tutulmasına özen gösterilmelidir. Bir kilo sebze yemeği yapılıyorsa, iki yemek kaşığından fazla yağ konmaması gerekir. Etli bir sebze yemeğine, ekstra yağ konulmamalıdır. Yiyeceklerinizi pişirirken kızartma değil, ızgara ve haşlama yöntemleri tercih edilmelidir. Proteinler, vücudun onarım maddeleri olduğu için çok önemlidir. Bir diyabetlinin günde en az 3-4 porsiyon protein tüketmesi lazımdır. Kolestrol yüksekliği yoksa, her gün bir yumurta yenebilir. Ama kolestrol problemi varsa, haftada 3 gün olarak yemekte sakınca yoktur. Yoğurtlar ve sütler de protein değeri yüksek yiyeceklerdir. Öğle ve akşam yemeklerinde, et yemeğinin yanında bir kase yoğurt yemek çok iyi bir seçim olur. En çok dikkat edilmesi gereken grup, pilav, makarna, börek, tatlı, kek, kurabiye gibi karbonhidrat grubudur. Ana yemeklerde mutlaka bir taneden fazla karbonhidrat içeren yiyecek seçilmemelidir.

DİYABETTE BESLENMENİN ÖNEMİ NEDİR? Diyabette beslenmenin önemi ilaç tedavisinden daha yüksektir. İstenildiği kadar insülin tedavisi yapılsın, karbonhidrat ve şeker değerleri yüksek yiyecekler fazla yendiğinde, kan şekeri yükselir. Beslenmeye ilaç tedavisi kadar önem gösterilmelidir. Şeker değeri yüksek yiyecekler mutlaka hayattan çıkartılmalıdır. Sofra şekeri katılmış her türlü yiyecek ve içecekler birer zehirdir. Beyaz un, patates, makarna gibi yiyecekleri porsiyon kontrollerini yaparak, yanında proteinle, yoğurtla ve sebzeyle birlikte düşük miktarda yiyebilirsiniz. DİYABETLİ HAMİLELER NASIL BESLENMELİDİR? Gebelik bir kadının hayatında yaşayabileceği en güzel zaman dilimlerinden biridir. Ancak anne diyabetliyse burada bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bir insan gebe olduğunda asla iki kişilik yememelidir. Özellikle diyabetli gebelerin, şeker oranı yüksek yiyecekleri mutlaka hayatlarından çıkarmaları gerekir. Buna bal, pekmez, reçel, şekerli limonatalar, kekler, kurabiyeler, pastane ürünleri, hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Diyabetli bir gebenin, çabuk bozulan, günlük, bayatlama riski olan canlı yiyecekleri hayatında tutması gerekir. Mevsiminde taze meyve sebze ve günlük süt - yoğurt çok önemlidir. Dışarıdan mümkün olduğu kadar az yemek gerekir. Diyabetli bir gebe, gebelik öncesinde beslenmesine nasıl dikkat ediyorsa, gebelik sırasında 5 kat daha çok dikkat etmelidir.